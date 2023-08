Dia dos Pais: veja dicas de presentes por até R$ 139,99 reais

O Dia dos Pais é comemorado no domingo (13), sendo uma data para celebrar a presença paterna na vida dos filhos. Pensando naqueles que desejam dar um presente, o Diário do Nordeste organizou uma lista com itens acessíveis, com preços até R$ 139,99.

A data é sempre comemorada, no Brasil, sempre no segundo domingo de agosto. Dentre as opções, estão presentes como camisas de time, sapatos, itens para churrasco e produtos de cuidados pessoais.

Camisas de time

Para os pais que são torcedores natos e não deixam de acompanhar um jogo do time do coração, é possível presentear com camisas do Fortaleza Esporte Clube ou do Ceará Sporting Club.

Legenda: Opções de blusa do time Fortaleza Esporte Clube Foto: Reprodução/Fortaleza Esporte Clube

A loja do Fortaleza tem opções de blusas, como a T-shirt azul celestial listras e T-shir branca ombro azul. Ambas custam R$ 139,99, tem do tamanho P ao 3G e podem ser pagas por boleto, pix ou cartão de crédito.

Legenda: Dentre os produtos do Ceará tem a blusa e o boné Foto: Reprodução

Já a loja do Ceará está com promoções de camisetas, tendo a blusa do Treino Comissão Técnica 2022 saindo por R$ 139,93. Tem o tamanho do P ao 3G. Além disso, o site possui a opção do boné do vozão, que custa R$ 98,90.

Itens para churrasco

Legenda: Itens da Freitas Varejo: garrafa térmica, churrasqueira e caixa térmica Foto: Divulgação

As lojas da Freitas Varejo possuem itens com ofertas especiais para o Dia dos Pais. Dentre as opções para fazer um bom churrasco com cervejinha, alguns itens podem ser adicionados na lista:

Churrasqueira elétrica: R$ 109,90

R$ 109,90 Caixa térmica 32L: R$ 89,99

R$ 89,99 Copo térmico Inox 600mL: R$ 49,99

Os produtos podem ser encontrados em unidades da Freitas Varejo. Alguns endereços em Fortaleza:

Avenida Treze de Maio, 1024

Avenida Bezerra de Menezes, 1527

Avenida Senador Virgílio Távora, 1890

Avenida Oliveira Paiva, 2455

Produtos de cuidados pessoais

A lojas Zenir possuem opções de cortadores de cabelo de preços variados. O da marca Mondial está por R$79,90, enquanto o da Britania custa R$ 129,00. Os itens podem ajudar na rotina dos pais, por proporcionar um corte de cabelo prático e sem custo, já que pode se feito em casa.

Legenda: Opções de cortadores de cabelo Foto: Divulgação

Dentre alguns endereços da loja Zenir em Fortaleza, estão as lojas localizadas em:

Rua General Sampaio, 822

Rua Barão do Rio Branco, 1172

Rua Senador Pompeu, 1152

Sapatos e roupas

A Sapataria Nova está com uma promoção especial para o Dia dos Pais. O kit com cinto, carteira e sapato está saindo por R$119,99. Sendo um combo econômico e completo, os itens podem ajudar a dar um novo estilo ao pai.

Legenda: Sapataria Nova tem promoção com os três itens Foto: Divulgação

O Ponto da Moda também está com promoções exclusivas para a data, tendo blusa a partir de R$ 39,99, e camiseta polo por R$ 49,99. Já a calça custa R$ 99,99.