Dia do Frete Grátis: lojas oferecem hoje (28) descontos exclusivos para data; veja ofertas

O Dia do Frete Grátis acontece, nesta quinta-feira (28), em todo o País. Em Fortaleza, diversas marcas e redes aderiram ao dia. A campanha é inspirada no “Free Shipping Day”, que acontece nos Estados Unidos desde 2008 e sempre durante a metade do mês de dezembro, próximo ao Natal.

No Brasil, esta data acontece próximo ao Dia das Mães. A proposta dos organizadores é incentivar e ampliar o consumo on-line.

Segundo levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o custo de envio é um dos principais fatores na tomada de decisão de compras no e-commerce, chegando a representar quase 40% da preferência dos consumidores.

Em Fortaleza, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy aderiram à campanha e cerca de 250 lojas estarão com promoções exclusivas até as 23h59 de hoje.

A expectativa dos empreendimentos é um crescimento de 50% do volume de vendas ante o ano anterior. Para isso, houve atualização dos sistemas e a ampliação de profissionais disponíveis para a data.

A meta dos shoppings é realizar a entrega de produtos não perecíveis em até duas horas.

Vale ressaltar que é possível aproveitar produtos de lojas diferentes em um mesmo pedido. Além disso, o raio de entregas para não perecíveis chega a outros municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, tais como: Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba e Itaitinga.

Aumento da demanda na equipe da cozinha

A Cervejaria Turatti é uma das lojas que estará participando do Dia do Frete Grátis. Jeferson Stoeveer, gerente do local, explica que o cliente vai poder aproveitar as promoções já conhecidas.

"Nossa ideia foi reunir todas as nossas promoções, que já acontecem em dias específicos, para que o cliente possa aproveitar neste dia em que ele não paga frete. Afinal, isso vai contar como uma grande vantagem para ele", destaca.

Para dar agilidade e não correr o risco de acumular entregas, a Cervejaria vai contar um reforço na equipe de cozinha e bar.

"Estamos com uma expectativa de aumento de 20% a 25% nas vendas, por isso resolvemos reforçar a equipe de cozinha e bar para dar rapidez aos pedidos. Inclusive, estaremos abertos normalmente na loja física", explica.

Promoções de 40% nos produtos

Já a JR Games do RioMar Fortaleza está apostando nos descontos durante todo o dia. Os brinquedos colecionáveis PopFunko, por exemplo, estarão com até 40% de desconto.

Os jogos de Playstation 4 também terão um preço especial nesta quinta-feira (28).

"Esperamos um aumento bem significativo de vendas no site para este Dia do Frete Grátis. Pretendemos ir sempre atualizando as promoções ao longo do dia. Sabemos que esse desconto no frete vai ajudar o consumidor nesta reta final do mês", explica o gerente da loja, Natannael Saraiva.

Como aproveitar o Dia do Frete Grátis?

Acesse o site RioMar Fortaleza Online ou o site RioMar Kennedy Online;

Faça o cadastro ou login na plataforma;

Adicione os pedidos ao carrinho virtual;

Finalize a compra.

O pedido será entregue sem custo em até duas horas.

