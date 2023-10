Descomplica Empresas forma jovens talentos para as corporações

Tornar a educação mais acessível a todos os brasileiros, independente da situação econômica, da raça, do local onde mora, da orientação sexual ou qualquer outro fator. Com esse propósito, a Descomplica, maior plataforma de educação digital do Brasil, impacta 9 milhões de pessoas todos os meses e tem levado essa expertise, aliada a sua estrutura em tecnologia, produção de conteúdo e atração de alunos para ajudar empresas na criação de soluções educacionais personalizadas e focadas em responsabilidade social.

De acordo com Ricardo Araújo, diretor geral, a Descomplica Empresas aposta em trilhas de conhecimento com a metodologia de 12 anos de mercado da Descomplica. Empresas como Itaú, Ifood, Natura, Arezzo, Instituto Nu e McDonald's fazem parte do portfólio de clientes que geram impactos com programas da Descomplica Empresas e contribuem com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, como os objetivos de Erradicação da Pobreza, Educação de qualidade e Igualdade de gênero.

Com o Instituto Nu, iniciativa de impacto social desenvolvida e mantida pelo Nubank, a Descomplica Empresas desenvolveu um programa de formação em tecnologia pensado para ser uma porta de entrada de jovens da periferia na carreira Tech. Para o curso, foi desenvolvida uma trilha de conhecimento de 3h40min semanais (ao todo 15 semanas), mesclando habilidades técnicas de tecnologia e comportamentais, como o mercado de trabalho tem exigido dos profissionais.

“Todos os nossos projetos contam com recortes que visam diminuir as desigualdades raciais, econômicas e de gênero, entre outras. Essa formação junto ao Instituto Nu, por exemplo, foi uma oportunidade na vida de 10 mil mulheres em situação de vulnerabilidade. Apesar do programa, dividido em duas fases, ter beneficiado essa quantidade de mulheres, outras 76 mil pessoas se inscreveram com interesse na formação”, detalhou Ricardo Araújo.

Na primeira turma, iniciada em 2022, foram desenvolvidos mais de 400 projetos, com 40 mil inscritos no total. Além disso, 70% das alunas conseguiram chegar até o final e receber seu certificado.

“Tivemos muitos aprendizados com as primeiras turmas, mas o mais importante foi verificar o impacto que esse tipo de curso tem na vida desses estudantes. É uma iniciativa totalmente alinhada com a nossa missão de gerar impacto social positivo. Por isso, queremos continuar aprimorando para entregar um programa ainda melhor em 2023”, relatou Marisa Santana, gerente de projetos do Instituto Nu.

Impulso Tec

Outra iniciativa de impacto social desenvolvido pela Descomplica Empresas, desta vez para as empresas Accenture, Itaú e AWS, o Impulso Tec consistiu em um programa de formação remunerada, com foco em oferecer oportunidade de inserção no mercado de trabalho de tecnologia, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade. Para este projeto, foram produzidos, de acordo com Ricardo, 920 horas de conteúdo, distribuídos em dois cursos: Programação Back-End e Administração de Sistemas em Nuvem.

“Captamos cerca de 24 mil inscritos em menos de um mês, com remuneração de R$ 2.250 mensais para garantir dedicação integral dos alunos. Ao todo, 150 vidas foram impactadas pela formação na qual contamos com o suporte de um time de 14 professores e de especialistas em engajamento dos alunos ao longo dos três meses de treinamento. O mais incrível foi o índice de 89% de empregabilidade que tivemos após o programa concluído”, comemora o diretor geral da Descomplica Empresas.

Impacto social

De acordo com o último relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2022, 46,8% dos brasileiros com 25 anos ou mais não têm a educação básica completa. Ainda, segundo o levantamento, as pessoas de 18 a 24 anos, que idealmente estariam frequentando o ensino superior e entrando no mercado de trabalho como mão de obra especializada, não o estão fazendo porque abandonaram os estudos.

Dos 52 milhões de brasileiros considerados jovens (entre 14 e 29 anos), 18% não completou o ensino médio, e dos 9,5 milhões que abandonaram a escola, 70,9% são pretos ou pardos. O principal motivo de abandono escolar é prioritariamente a necessidade de trabalhar. Recortando o cenário, 22,4% das mulheres que responderam a pesquisa alegaram a gravidez como razão do abandono, seguido por 10,3% por terem que cuidar da casa ou de algum familiar.

Com esses dados, Ricardo acredita que, ao ajudar os jovens a se prepararem para conquistar o diploma do EM, a Descomplica contribui para a mobilidade social, dando oportunidades, inclusive, a muitas mulheres que não podem sair de casa para estudar. “Tendo em vista que quanto mais escolaridade uma pessoa tem, melhor remunerada ela é, e que consegue melhores oportunidades, acreditamos que os programas de formação educacionais, desenvolvidas pela Descomplica Empresas em parceria com as corporações também podem impactar em grande escala o cenário socioeconômico do país”.

Legenda: Ao ajudar os jovens a se prepararem para conquistar o diploma do EM, a Descomplica contribui para a mobilidade social. Foto: Divulgação

Personalização das soluções educacionais

A personalização das soluções educacionais é feita com base em conversas exploratórias entre o cliente e o time de consultores da Descomplica Empresas. Na esteira de produtos, estão cursos preparatórios, de graduação e pós, formações em tecnologia e também projetos totalmente customizados e produzidos sob demanda.

Antes de propor um projeto para a empresa, Ricardo afirma que a Descomplica Empresas busca chegar a algumas respostas essenciais com o cliente: quem são as pessoas que querem impactar? Quais problemas querem resolver? Qual objetivo esperado desse impacto?

“Quando um dos nossos produtos atende à necessidade da empresa, a personalização entra na montagem das trilhas de conhecimento, no gerenciamento do projeto e no sucesso do aluno. Quando a empresa precisa da criação de um conteúdo específico, que não existe ainda no nosso catálogo de disciplinas, trabalhamos com a possibilidade de uma customização completa do curso, o que chamamos de criação sob demanda. Nessa frente, utilizamos toda a expertise educacional e estrutura de estúdios da Descomplica e ficamos responsáveis pela ementa, produção, gravação e edição das disciplinas, assim como a gestão do aprendizado em nossa plataforma de ensino”, detalhou o diretor.

Serviço

Descomplica Empresas

Saiba mais sobre a Descomplica Empresas: parceiros.descomplica.com.br

Contato: Carolina Yamauti, gerente comercial da Descomplica Empresas

carolina.yamauti@descomplica.com.br