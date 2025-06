Deep inaugura loja em Goiânia como plano de expansão nacional em atacado e varejo

A Deep, marca cearense com 15 anos de atuação nos segmentos de atacado e varejo de moda, deu mais um passo em sua estratégia de expansão nacional com a inauguração de uma nova loja na capital goiana. O espaço foi aberto no MegaPolo Moda, centro de compras especializado em moda atacadista, e marca a segunda operação da empresa fora do estado do Ceará.

A escolha de Goiânia, cidade reconhecida como um dos principais polos de moda do Centro-Oeste, reforça a meta da Deep de alcançar novos mercados e diversificar sua atuação regional. A primeira unidade fora da sede, em Maringá (PR), foi inaugurada anteriormente com resultados positivos, segundo a empresa.

Segundo Malu Lima, Creative Marketing da marca, a chegada a Goiânia marca um movimento estratégico da empresa rumo a mercados ainda não explorados diretamente, mas com forte representatividade no cenário nacional da moda. Ela também destaca que a presença em regiões com tradição na indústria da moda e confecção reforça o posicionamento da Deep, construído ao longo de 15 anos de trajetória no setor.

Com foco em negócios no atacado, a nova loja visa atender lojistas e revendedores da região, oferecendo peças desenvolvidas com o perfil característico da marca. A Deep também mantém atuação no varejo, com lojas próprias e presença em canais digitais.

Presente no mercado desde 2010, a Deep vem consolidando uma identidade no setor da moda com um modelo de crescimento gradual, pautado em parcerias regionais e presença estratégica em centros comerciais voltados ao atacado.