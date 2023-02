De bolos a petiscos, alimentos pré-prontos apostam em praticidade no dia a dia

Feriados, como o Carnaval, são uma oportunidade de reunir a família e amigos, e não pode faltar boa comida para acompanhar esses momentos. Nesse contexto, pensando em levar mais praticidade e socorrer em situações, por exemplo, uma visita inesperada, a Produtos Mágicos, empresa cearense de produtos alimentícios prontos para consumo, inova no mercado com bolos e petiscos com um sabor marcante, práticos e com rápido preparo.

Entregando praticidade e rapidez, a empresa apostou em um produto até então inédito no mercado brasileiro: os Bolos Mágicos. Com a massa já pronta e sem necessidade de adição de qualquer ingrediente, eles estão disponíveis em onze sabores diferentes: milho, pé de moleque, cenoura, aipim (macaxeira), banana, bolo mole, batata doce, amanteigado, laranja, chocolate e maracujá.

’’A ideia do bolo é surpreendente, pois é possível fazê-lo na airfryer, forno elétrico e convencional e sem precisar de nenhum ingrediente. Lançamos um produto ideal para receber familiares, amigos, visitas inesperadas e celebrar momentos e festas. Nosso objetivo é fazer com que o consumidor lembre daquele bolo da vovó quentinho e o melhor, sem sujar nada na cozinha’’, comenta Jean Brito, Diretor da Produtos Mágicos.

A marca também apostou em um cardápio variado de petiscos que aliam facilidade à alimentação saudável, como coxinhas recheadas de frango, carne de sol e dois queijos, feitas com massa de batata doce; churros de chocolate e doce de leite, kibes e minicroquetes.

’’Os petiscos são ideais para fazer uma celebração de forma rápida e prática na sua AirFryer, forno a gás ou convencional, como um passe de mágica. Se você vai viajar ou ficar em casa nesse feriado, os Produtos Mágicos são a opção certeira para incluir nas compras de carnaval e estão disponíveis nas redes de supermercado”, completa Jean.

Os alimentos da Produtos Mágicos podem ser encontrados nas maiores redes de supermercados. Mais informações: https://www.instagram.com/produtosmagicosbr/.

