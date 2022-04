Cursos de curta duração garantem aprendizado para melhores oportunidades no mercado

No processo de desenvolvimento profissional, buscar por formas rápidas de conhecer novas ferramentas ou aprender uma habilidade específica pode ser determinante para se diferenciar no mercado de trabalho. Dentro desse objetivo, cursos de curta duração são complementos ideais para os aprendizados da graduação e da pós-graduação para o desenvolvimento de novas competências em diversas áreas do conhecimento.

De acordo com a Profa. Christina Praça, Diretora da Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor), os profissionais valorizados pelo mercado são aqueles que compreendem que o aprendizado não se encerra com a graduação, nem com a pós-graduação, e que o aperfeiçoamento precisa ser constante. “Ao investir em seu conhecimento, o profissional se mantém competitivo e ativo no mercado. Dessa forma, consegue ampliar seu leque de atuação, aprimorar suas habilidades e obter uma melhor colocação na vida profissional”.

Na Unifor, os cursos de Curta Duração, na Educação Continuada, são voltados para profissionais e estudantes que estão buscando melhorias na formação em curto período de tempo em áreas como Comunicação e Gestão, Direito, Saúde, Arte e Design e Tecnologia e Engenharia. A diretora explica que, além dos segmentos de negócios, a instituição também oferta cursos voltados para o bem-estar e qualidade de vida, em ramos como artes, saúde, esportes, lazer e outras.

Dessa forma, além da agilidade em se conseguir a formação, a experiência junto a outros colegas do mesmo ramo auxilia no networking e pode ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.

“Nossas salas de aula são preparadas para que as dinâmicas aconteçam de forma integrada, com a participação ativa dos alunos, e as aulas práticas são realizadas em campo, em instituições parceiras e estruturas da Universidade, como Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), Escritório de Prática Jurídica (EPJ), academia, ginásio poliesportivo, clínica odontológica e em laboratórios com tecnologia de última geração”. Os cursos estão disponíveis nas modalidades presencial ou on-line.

Cursos em sintonia com o mercado

Segundo a Profa. Christina Praça, a oferta dos cursos está alinhada com as principais demandas do mercado, como MS Project, Excel, Gestão de Projetos, Power BI, entre outros, que tradicionalmente já são mais demandados. Porém, tendências atuais como inovação, eletronic health, atuação nos tribunais superiores e muitos outros cursos também fazem parte do portfólio disponível.

A diretora também explica que há a opção de cursos in company, ou seja, empresas ou instituições podem entrar em contato com a Unifor para que cursos com formações exclusivas voltadas às necessidades de seus funcionários sejam elaborados e ofertados.

Alguns cursos com inscrições abertas são:

Power BI

Analista Financeiro

Analista de custos

Elaboração de Projeto de Proteção Contra Incêndio

Contabilidade para Iniciantes e não Contadores

Inspeção Predial e Laudos Técnicos Multidisciplinar

Introdução ao Jornalismo de Dados



Conheça todos os cursos de curta duração da Unifor. Inscrições abertas

Site: unifor.br/educacaocontinuada

E-mail: sejaposunifor.br

Telefone: (85) 3477-3000 / (85) 99246.6625 (WhatsApp)

