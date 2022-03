Curso de Odontologia em Fortaleza é destaque em biossegurança

Na pandemia da Covid-19, o Curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza (Unifor) passou por diversas mudanças estruturais (nas clínicas e laboratórios), de processos e fluxos para atender a todos os decretos governamentais, sendo um dos primeiros cursos do Brasil a retornar em 2020 às atividades práticas de forma segura para alunos, professores, pacientes e colaboradores.

A atenção do curso a questões de biossegurança já era uma realidade antes mesmo do início do período de pandemia, como pontua Saulo Ellery, coordenador do Curso de Odontologia da Unifor. “Por já termos uma comissão de biossegurança própria, isso facilitou nossa inserção nos novos protocolos”. Para ele, essa estrutura se torna um diferencial na formação dos alunos para esse novo mundo pós-pandemia.

Com 25 anos de história, o curso de Odontologia da Unifor conta com um parque de equipamentos moderno, que se renova constantemente com as novas tecnologias. Um dos destaques é a Central de Material de Esterilização, premiada nacionalmente pela qualidade e controles biológicos em seus processos.

Tem ainda o parque radiológico digital e equipamentos de odontologia digital, com todo processamento virtual, acessível aos alunos. Os instrumentais odontológicos são cedidos aos estudantes por empréstimo ao longo de todo o curso, por um sistema de rastreabilidade.

Nos atendimentos, alunos e professores se beneficiam das novas mudanças e modernizações do curso. “Hoje contamos com um dos mais modernos sistemas de prontuário eletrônico odontológico disponível no mercado”, acrescenta Saulo Ellery.

Matriz curricular

Modernizar um curso também passa por oferecer disciplinas e corpo docente com experiência de mercado. “Na equipe docente, a grande maioria é de doutores e mestres inseridos fortemente no mercado de trabalho, o que torna a experiência do aluno real no mercado, seja ele no âmbito privado ou público. Além de uma estrutura, insumos e parque de equipamentos dos mais modernos”, afirma Saulo.

De acordo com o coordenador, áreas como Harmonização Facial, Odontologia Hospitalar, Reabilitação Oral, Estética (Dentística) e a Cirurgia estão mais aquecidas no mercado odontológico e a Unifor está apostando nas novas demandas do setor. “Estamos sempre atentos às mudanças do mercado, com uma matriz curricular moderna e inserção das novas especialidades odontológicas, como a Harmonização Facial”, acrescenta o coordenador.

Conheça o Curso de Odontologia da Unifor

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE