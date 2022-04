Curso ajuda empreendedores a desenvolverem soluções inovadoras

Da ideia à execução, tirar um negócio do papel requer habilidades e competências que nem sempre são natas, mas podem ser desenvolvidas. A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para a Formação em Empreendedorismo e Inovação, curso na modalidade presencial, de 32 horas de duração, para ajudar aqueles que querem começar a empreender ou impulsionar um negócio já em desenvolvimento. As aulas começam no dia 3 de setembro.

Trata-se de um novo curso da Pós-Graduação da Universidade, focado no Design Thinking, um método crescente e bem abordado no empreendedorismo. De acordo com Rogério Barros, coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (EGES) da Unifor, o curso irá estimular ideação e perspicácia, ao abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e propostas de soluções.

"Uma formação empreendedora relevante é aquela que coloca o aluno, o futuro empreendedor, no protagonismo, como a pessoa que vai resolver problemas e vai desenvolver competências importantes", define Rogério Barros. "Esse curso pretende preencher uma lacuna com um conteúdo em que o aluno vai colocar a mão na massa para desenvolver uma solução, tirar sua ideia da cabeça e, logicamente, testar", explica o professor.

De acordo com Rogério, a formação é voltada para empreendedores que estão nessa jornada por necessidade ou por oportunidade e para qualquer pessoa que tenha interesse em empreendedorismo e inovação. "Todos os conteúdos ajudarão a pessoa que está dentro da empresa a desenvolver o seu espírito empreendedor, a utilizar a mesma mentalidade do Design Thinking para identificar um problema, gerar uma solução e ver o que existe no mercado", acrescenta.

Desafio de empreender

Na trajetória de quem empreende no Brasil não faltam desafios. Especialmente nesse momento de crise econômica, tensões políticas e guerra entre Rússia e Ucrânia. "O que vai exigir do empreendedor cada vez mais competências e criatividade para suplantar esse ambiente externo. Tendo em vista que o ambiente externo é um campo onde ele não consegue controlar, mas consegue monitorar", observa Rogério Barros.

Além disso, o rápido surgimento de novas tecnologias desafia os empreendedores a estarem à frente e oferecer soluções conectadas com as necessidades dos clientes. "A gente sabe que a grande contribuição de um curso como esse é que nesses momentos de maior complexidade no ambiente externo é preciso preparar os empreendedores, no sentido de que eles tenham uma boa bagagem teórica, estejam munidos de boas ferramentas, para se tornarem cada vez mais competitivos", arremata Rogério Barros.

Saiba mais sobre a Formação em Empreendedorismo e Inovação da Universidade de Fortaleza

