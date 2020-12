Cumbuco é um dos destinos mais procurados no Brasil para o Natal, aponta pesquisa

A praia do Cumbuco, localizada no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros para viagem no Natal. A informação é de uma pesquisa realizada pelo Booking.com, divulgada nesta sexta-feira (11), que mostra o Nordeste em alta para a temporada do fim deste ano. Na lista, o Cumbuco é o 10º colocado, enquanto o primeiro lugar ficou com São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

De acordo com o levantamento, 98% dos viajantes do Brasil pesquisaram por novas inspirações para férias durante o período de quarentena, enquanto 46% buscou por possíveis destinos de viagem pelo menos uma vez por semana em meio ao isolamento. Com foco em novembro, a pesquisa levou em consideração buscas para check-in entre 24 e 27 de dezembro.

Ao todo, 20.934 pessoas em 28 mercados responderam a pesquisa online sobre o assunto. Entre os participantes, foram considerados adultos que viajaram a lazer ou a trabalho nos últimos 12 meses ou que planejam viajar no próximo ano.

Confira os 10 destinos em alta para o Natal

1. São Miguel dos Milagres (AL)

2. Maragogi (AL)

3. Barra de São Miguel (AL)

4. Guarajuba (BA)

5. Trancoso (BA)

6. São Roque (SP)

7. Monte Verde (MG)

8. Atibaia (SP)

9. Arraial d’Ajuda (BA)

10. Cumbuco (CE)

De acordo com a metodologia da pesquisa, os destinos delimitados na categoria "em alta" tinham que estar entre os 100 mais pesquisados entre 2 de novembro e 29 de novembro, além de estarem entre os dez com o maior aumento de buscas comparado ao mesmo período do ano passado.

Mais pesquisados

Quando o assunto é quais os destinos mais pesquisados em novembro de 2020, locais na região sudeste no país têm ainda mais destaque. Ubatuba, em São Paulo, Florianópolis, em Santa Catarina, e Rio de Janeiro, no Rio, são os três no topo, respectivamente, este ano.

Confira a lista completa:

1. Ubatuba (SP)

2. Florianópolis (SC)

3. Rio de Janeiro (RJ)

4. Gramado (RS)

5. Bombinhas (SC)

6. Guarujá (SP)

7. Campos do Jordão (SP)

8. Ilhabela (SP)

9. Porto de Galinhas (PE)

10. Balneário Camboriú (SC)

