Crise 123milhas: Quem é Aline Goulart, cliente que tem R$ 2,6 milhões a receber da empresa

Dentre os milhares de credores da 123milhas, o nome de Aline Rodrigues Santos Goulart tem chamado atenção. Isso porque, sozinha, ela tem R$ 2,6 milhões a receber da empresa. Essa dívida só é menor do que as de instituições financeiras e de gigantes da internet.

A lista de quem tem créditos a receber da 123milhas inclui companhias de máquinas de cartão e o Google, além de centenas de milhares de consumidores, totalizando 730 mil.

Segundo o jornal O Globo, Aline é citada nos grupos de WhatsApp e em postagens nas redes sociais de clientes insatisfeitos com os pacotes cancelados.

Conforme consulta do periódico jornalístico no site Transparência.cc, essa cliente é empresária e tem 14 Cadastros Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJs) em Minas Gerais, com capital social total de R$ 9,740 milhões.

A empresária atua no ramo de perfumaria e higiene pessoal, como a Elysee, Anni ABC, Quasar. Outra área de atuação é do setor imobiliário e afins, com as empresas AG Arquitetura e Astoria Incorporações.

Um sócio de Aline em 14 negócios também aparece como credor da 123milhas, o Ferreira Goulart, que tem R$ 1,750 milhão a receber da empresa.