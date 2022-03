Crefito inaugura subsedes em Sobral e no Cariri

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6a Região Ceará (Crefito6-Ce) inaugurou no último sábado, dia 5 de março, subsede em Sobral, na Região Norte do Estado. A expansão da entidade vai contemplar também a Região do Cariri, no Sul do Ceará, que vai receber uma subsede ainda este mês.

De acordo com Ricardo Lotif, presidente do Crefito6, as duas subsedes foram estrategicamente instaladas e devem beneficiar cerca de três mil profissionais em ambas as regiões. Na Região Norte, cerca de 58 municípios, incluindo Serra da Ibiapaba, serão atendidos pela entidade em Sobral e, na Região Sul, serão 22 municípios assistidos pelo Crefito.

“Os profissionais do interior podem esperar das novas sedes uma atenção maior, mais próxima e, principalmente, melhorias na questão documental e de fiscalização. A população poderá ir até lá mais facilmente e o profissional não precisará se deslocar para Fortaleza para fazer algum pedido ou solicitação. Ele vai ser atendido lá na subsede”, observa Ricardo Lotif. Com a novidade, o Crefito6-Ce passa a ser o único do Norte e Nordeste com duas subsedes no interior totalmente equipadas.

Estrutura

Em Sobral, a subsede fica localizada à Rua Paulo Aragão, 789, no Centro, em uma casa própria de 162m². A unidade do Cariri está situada no Pátio Cariri Corporate, em Juazeiro do Norte. “Ambas as sedes contam com garagem, carro próprio, funcionário público federal e também conselheiros delegados dessas regiões. As unidades foram doadas pelo Conselho Federal, assim como os dois carros, após análise dos critérios e obediência de todas as regras para receber tais recursos”, afirma o representante.

As subsedes terão espaço para receber os profissionais e a população das regiões, facilitando todo o trabalho de andamento dos processos éticos, fiscalização e reuniões para melhoria das condições de trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Interior. “Serão bases de apoio muito importantes para as regiões Norte e Sul", destaca Ricardo Lotif.

Para o presidente, a expansão é uma resposta dos avanços do Crefito6 no Estado. “Todos os conselhos grandes como de Medicina, Enfermagem e Ordem do Advogados do Brasil (OAB) têm subsedes próprias. Com os avanços que tivemos, agora vamos ter subsedes também”, afirma o presidente.

Serviço

Sede Fortaleza: Av. Rogaciano Leite, 432 - Bairro - Salinas - Fortaleza - Ceará

Telefone: +55(85)3241.1456

Sede Sobral Rua Paulo Aragão, 789 - Centro - Sobral - Ceará

site: www.crefito6.org.br

email: crefito6@crefito6.org.br