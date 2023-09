Correios terá novo Complexo Operacional em Fortaleza e deve reformar 18 agências no Ceará; lista

Fortaleza irá ganhar um novo Complexo Operacional e Administrativo dos Correios. Com obras previstas para serem iniciadas em 2024, o espaço ficará localizado na Avenida Almirante Tamandaré, número 75, na Praia de Iracema, em prédio que já pertence à empresa pública.

Assuntos relacionados

Atualmente, funciona no local o Centro de Encomendas e Entregas (CEE) dos Correios do Prado. O investimento inicial será de R$ 37 milhões e a previsão de entrega é em 2026. As informações são da superintendência dos Correios no Ceará, que não detalhou se o CEE que funciona no espaço na Praia de Iracema será fechado para dar lugar ao novo complexo.

Além do Centro de Encomendas na Avenida Almirante Tamandaré, a Capital conta com apenas mais um CEE: na BR-116, nas Cajazeiras. Fortaleza conta ainda com outros 13 Centros de Distribuição Domiciliar (CDDs), espalhados nos mais diversos pontos da cidade.

Investimentos do Novo PAC

Os Correios aumentarão a estrutura em Fortaleza com recursos oriundos do Novo Programa de Aceleração ao Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal. Ao todo, o Poder Público nacional vai investir no segmento R$ 350 milhões em todo o Brasil.

Além de Fortaleza, está prevista a construção de centros de serviços postais em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), São Luís (MA) e Londrina (PR). Os Correios estão inseridos no eixo Inclusão Digital e Conectividade do programa, lançado em agosto.

Outras nove cidades do Brasil também terão obras de modernização. Segundo a plataforma das obras do Novo PAC, disponibilizada pela Casa Civil, haverá a implementação de sistema de triagem automatizada em:

Bauru (SP);

Contagem (MG);

Cuiabá (MT);

Goiânia (GO);

Guarulhos (SP);

Jaboatão dos Guararapes (PE);

Santo Amaro (SP);

São José dos Pinhais (PR);

Valinhos (SP).

No Ceará, essas obras de modernização incluem, segundo a superintendência cearense da empresa, 13 agências e cinco CDDs. As adequações devem ser iniciadas também no início do próximo ano.

As agências e os CDDs que receberão as melhorias, de acordo com os Correios, são:

Agências:

Aquiraz; Aracati; Crateús; Crato (Complexo); Fortaleza (agência Francisco Sá); Fortaleza (agência Messejana); Fortaleza (agência Parangaba); Milagres; Missão Velha; Nova Olinda; Pereiro; Santa Quitéria; Santana do Cariri.

CDDs