Cooperativa mantém processo de expansão no Nordeste com nova unidade no Piauí

Depois de um resultado histórico da Unicred, com um crescimento de 70% em 2021, a Unicred Integração, uma das cooperativas do Sistema, prevê ainda mais avanços para este ano, por meio da expansão da cooperativa na região Nordeste. Após a inauguração das unidades de Fortaleza e Natal, realizadas em março e organizadas pela Amorim Eventos, o próximo passo é a abertura da nova unidade na cidade de Teresina, no Piauí, onde a cooperativa já atua por meio de um escritório de negócios.

Dessa forma, além de afirmar sua consolidação na região, a Unicred Integração, sediada no Rio Grande do Sul, quer dar mais um passo em direção a oferecer soluções econômicas e financeiras de excelência para seus cooperados na região Nordeste do País. São três centros importantes para a cooperativa, que possui como missão atender a comunidade com um grande portfólio de produtos e serviços, além de diferenciais que são exclusivos da Unicred Integração.

Entre os serviços disponibilizados pela Unicred estão cartões de crédito, abertura de conta corrente, seguros, opções de investimentos, planos de previdência, entre outros.

Assembleia decidirá próximos passos

No próximo dia 09 de abril, a Unicred Integração realiza a sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), e Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Os objetivos principais são apresentar o balanço do último ano e eleger os novos componentes do Conselho de Administração Gestão 2022-2025. “Além da prestação de contas e tomada de decisões, nesta assembleia visamos uma nova alteração do estatuto, para que possamos seguir crescendo. A assembleia é o momento máximo das cooperativas, em que os cooperados votam e tomam todas as decisões, sendo protagonistas do futuro da cooperativa”, destaca o Presidente da Unicred Integração, Dr. Antônio Cesar de Oliveira Cé.

De acordo com a cooperativa, na continuidade do crescimento da Unicred Integração, que vem sendo realizado nos últimos anos a partir da expansão para o Nordeste, a diretoria trabalha para levar o cooperativismo para mais estados brasileiros. A ampliação de atuação é derivada de uma demanda latente do mercado, e deve ser um dos focos da cooperativa para o ano de 2022.

