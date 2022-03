Cooperativa financeira expande atuação para o Nordeste e chega a Fortaleza e Natal

Organizações voltadas para a prestação de serviços financeiros que beneficiam a população, como cartões de crédito, conta corrente, investimentos e seguros, as cooperativas de crédito estão em processo de crescimento no Brasil. De acordo com pesquisa do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), cerca de 1300 novas cooperativas devem ser abertas no país em 2022.

Sediada no Rio Grande do Sul, a Unicred Integração está em processo de expansão para a região Nordeste do Brasil. Além de Fortaleza, no Ceará, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, também inaugurou uma agência neste mês de março. Ainda em 2022, Teresina, no Piauí, receberá uma sede da instituição. Em 2021, a empresa registrou crescimento histórico de cerca de 70% em comparação ao ano anterior.

De acordo com o Dr. Antonio Cesar de Oliveira Cé, presidente da Unicred Integração, a principal necessidade da cooperativa é assistir a uma região que, até então, não possuía a presença que a Unicred desejava. “Nossa cooperativa esteve presente em todo o território nacional, porém algumas regiões estavam desassistidas de nossos serviços. Nessa perspectiva, a Unicred se reestruturou e se fortaleceu, propiciando a oportunidade de se expandir para estas regiões.”

Chegada ao Nordeste

A agência de Fortaleza conta com uma estrutura de mais de 400 m², e em Natal, a nova sede tem área total de 306 m². Segundo Vanderlei Fiametti, diretor executivo da Unicred Integração, o objetivo é atender toda a comunidade por meio de um grande portfólio de produtos e serviços. “Nossas expectativas de negócios e crescimento são muito grandes. Em todas essas capitais já estamos operando em escritórios de negócios e com ótima aceitação.”

Legenda: Agência da Unicred Integração em Natal Foto: Davi Probo

Nos eventos de inauguração das agências de Fortaleza e Natal, realizadas pela Amorim Eventos & Produções, Dr. Antonio Cesar de Oliveira Cé destacou a importância de um ambiente que reflita a relação entre a Unicred e os cooperados. “Buscamos o equilíbrio entre a satisfação do cooperado, a sustentabilidade do negócio e do meio-ambiente e o social com o programa ‘Vida que Prospera’, que atua na inclusão de crianças na educação financeira. Sabemos que onde há uma cooperativa Unicred, a sociedade é muito mais valorizada. Nossa prioridade é o relacionamento, o respeito e o reconhecimento por pessoas, nosso foco são pessoas acima dos números, e nossas equipes merecem o reconhecimento por estarem na ponta para valorizar os cooperados e atendê-los com humanidade”.

As inaugurações reuniram os presidentes, diretores e gestores do sistema Unicred, colaboradores, parceiros e cooperados. Nos dois eventos, também foram apresentados os gerentes das duas agências, Henrique de Sá Pereira Gonçalves (Fortaleza), e Tânia Maria Câmara Queiroz (Natal), e suas respectivas equipes de trabalho. As solenidades foram concluídas pelas bênçãos dos Padres Luiz Noronha, em Fortaleza, e Humberto Luiz de Negreiros, em Natal, seguidas de brinde e coquetel.

