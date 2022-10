Conta de água: veja dicas para economizar e enxugar o orçamento

Quando as receitas da família não estão compatíveis com as despesas, uma das primeiras decisões é reunir todos os membros da casa a fim de reorganizar o orçamento. Gastos supérfluos normalmente são o primeiro alvo, mas as contas essenciais como luz e água podem ser avaliadas e, em alguns casos, medidas de economia podem ser adotadas.

A educadora financeira do Instituto DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar), Juliana Barbosa, pontua que pequenas atitudes diárias podem trazer economia no valor total ao fim do mês, mas ela destaca também a importância de estar sempre verificando possíveis vazamentos na residência.

“Os vazamentos de água são a maior causa de desperdício de água nas residências. Por isso, ficar de olho e resolver logo o problema é primordial”, afirma a educadora financeira.

Outros vilões do consumo de água em casa são o chuveiro e a descarga. Portanto, com a devida atenção e estratégia de uso consciente desses dois itens é possível uma boa economia.

Veja algumas dicas para economizar água:

Esteja sempre atento a possíveis vazamentos de água na residência;

O chuveiro é responsável por 30% do volume de água mensal usado em casa. Por isso, vale a pena redobrar a atenção na hora do banho e, se possível, estabelecer um tempo de banho para os moradores da casa;

Se a descarga for no modelo válvula simples, vale avaliar a troca por um modelo de válvula ecológica - ou válvula dupla;

Não use mangueira para lavar a calçada;

Use de forma consciente a máquina de lavar.

Juliana relata que o chuveiro responde por 30% do volume de água utilizado em uma casa ao longo do mês. “Para se ter uma ideia, reduzir em cinco minutos o tempo de banho pode gerar uma economia de 1.350 litros de água ao final de um mês”.

“Mais 30% do consumo doméstico de água vai pela descarga, principalmente quando o vaso sanitário utiliza modelo de válvula antiga”, detalha a educadora financeira.

Apesar das medidas universais de consumo consciente, a economia necessária para de fato haver impacto na conta de água e as melhores estratégias para pagar mais barato dependem da realidade de cada família.

“Cada família tem a sua realidade de consumo. Existem lares onde todos ficam fora de casa ao longo do dia e outros onde o trabalho é em home office. Sem falar na diferença de tarifa cobrada em cada região do país”, aponta Juliana Barbosa.

