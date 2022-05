Construtora adquire terrenos na RMF para garantir acesso a residências de qualidade

No momento da procura por uma casa própria, encontrar opções de qualidade a um preço acessível é um dos principais objetivos da população. Nos últimos anos, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) vem se tornando um polo atrativo de serviços, opções de lazer, educação e moradia.

A capital cearense ficou na 24ª colocação no ranking das 100 melhores cidades para investir no setor imobiliário no estudo Melhores Cidades para Fazer Negócios, realizado pela Urban Systems em 2021. No ano passado, o número de unidades financiadas em todo o Ceará foi 39,7% superior em comparação a 2020.

Em busca de desenvolver o mercado cearense da construção civil e promover o acesso da população à moradia própria, o grupo Canopus está expandindo as operações em Fortaleza e Região Metropolitana. Para tanto, a empresa segue com a aquisição de novos terrenos na Capital, Eusébio e Caucaia, como forma de ampliar o portfólio de empreendimentos no estado, que conta com três prédios residenciais entregues e mais de mil famílias que realizaram o sonho da casa própria.

Outros três projetos já estão com obras em andamento. No bairro Messejana, em Fortaleza, o Gran Village Messejana II conta com 400 unidades e será entregue em dezembro de 2022. Já nos municípios de Eusébio e Caucaia, os novos empreendimentos Gran Village Eusébio II e Gran Village Caucaia II serão finalizados em dezembro de 2023.

Todos os empreendimentos estão com apartamentos à venda, com diferentes opções de tamanhos, vagas na garagem e outros benefícios. Os residenciais podem ser conferidos no portal da empresa.

Todos os financiamentos das obras são feitos pelo programa Casa Verde e Amarela, da Caixa Econômica Federal, que conta com planos e valores especiais para a população, como uma taxa de juros reduzida em comparação a outros financiamentos do mercado, além da garantia de entrega do imóvel.

As taxas mudam de acordo com a faixa de renda das famílias, que são divididas em grupos. No Grupo 1, por exemplo, para rendas de até R$ 2.400,00, as taxas variam até 4,75% de juros ao ano. Os valores de renda podem chegar ao teto de R$ 7.000,00, com taxa de juros de 7,66%.

A Canopus se destaca pela qualidade do empreendimento, materiais utilizados na obra, compromisso com o cliente, tendo apartamentos com suíte e área de lazer completa que são um dos diferenciais do segmento econômico.

O estado do Ceará vem sendo um dos principais focos de investimento da Canopus nos últimos anos. Somente em 2021, a empresa investiu R$ 120 milhões em obras, como forma de fomentar a economia e a urbanização.

Solidez no mercado

A empresa já atua há 43 anos no mercado, com mais de 100 obras realizadas na região Nordeste. Uma das preocupações da Canopus é o foco na construção de empreendimentos ecologicamente eficientes e na participação em todas as etapas do processo de desenvolvimento, desde a compra do terreno à entrega da residência.

O grupo Canopus possui mais de 20 canteiros de obras ativos nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, com oito mil unidades construídas simultaneamente e com mais de três mil funcionários.

Investimento em sustentabilidade

Um dos próximos passos da Canopus é conseguir o registro no selo Casa + Azul da Caixa Econômica para o empreendimento Gran Village Messejana II. O residencial possui foco na eficiência energética, conforto ambiental, gestão eficiente da água entre outros pontos, o que demonstra a preocupação da empresa em construir obras que estejam de acordo com as principais demandas do mercado.

Os clientes que adquirem um empreendimento com o selo contam com descontos que vão de 0,25% a 1% nas taxas de juros do financiamento, além de redução nos custos de manutenção e adaptação do imóvel.

“A sustentabilidade é refletida nas obras na compra de madeira preservada, economia de água e qualidade de vida. Seguimos com esse trabalho sendo feito em todas as obras”, reforça Thiago Vidal.

Serviço

Central de Vendas: (85) 3771-3714

Segunda a Sábado: 8h às 20h

Domingo: 9h às 18h

WhatsApp: (85) 98177 3264

Conheça os empreendimentos: https://canopusvendas.com.br