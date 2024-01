Conselho de Recursos Tributários do Conat toma posse para biênio 2024-2025

Responsável por julgar processos administrativo-tributários no Estado, o Contencioso Administrativo Tributário (Conat) da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) empossou, na última terça-feira (16), os novos membros do Conselho de Recursos Tributários (CRT) para o biênio 2024-2025.

O CRT é a máxima instância do Conat, mantendo representação dos contribuintes por meio das entidades de classe e de servidores da Receita estadual.

"O contencioso administrativo da Sefaz-CE é o órgão responsável por julgar os autos de infração lavrados pelos auditores da Secretaria da Fazenda", explica o advogado Hamilton Sobreira, que tomou posse como conselheiro titular da 4ª Câmara representando os contribuintes. Ele foi indicado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio).

Segundo ele, o Conat tem "fundamental importância na observância da legalidade da cobrança, aplicando a lei e a justiça fiscal". O conselho tem formação paritária entre representantes do fisco e dos contribuintes.

Formação paritária entre fisco e contribuintes

Ao todo, são quatro câmaras de julgamento que decidem, em segundo grau e de forma paritária entre representantes do fisco e dos contribuintes, questões relacionadas à lavratura de autos de infração. Cada câmara conta com oito titulares, além do presidente. Há ainda dois suplentes para cada titular.

Durante o evento de posse, o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, destacou a importância do Conat. "Hoje, a gente caminha para questões de conformidade tributária, para uma relação Fisco-contribuinte muito mais forte, muito mais justa e equilibrada. É importante termos sempre isso em mente: essa relação Fisco-contribuinte cada vez mais parceira", disse.

Reconduzido à presidência do Conat, Victor Hugo de Morais Junior ressaltou que "o Conat é um órgão de referência no estado e no País", atribuindo esse reconhecimento ao comprometimento e dedicação de todos que fazem o Contencioso e certificam a missão de "garantir à sociedade o julgamento administrativo do crédito tributário, com justiça e eficiência, promovendo confiança na relação Fisco-contribuinte".

Na atual configuração, Raimundo Frutuoso e Elineide Silva e Souza permanecem como vice-presidentes, ocupando a primeira e a segunda posição na ordem de sucessão, respectivamente.