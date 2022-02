Conheça os diferentes tipos de suco de uva disponíveis no mercado

No dia a dia de idas ao supermercado, saber um pouco mais sobre os produtos que se consome é importante para conhecer quais benefícios eles podem trazer para a saúde. No caso dos sucos de uva, há variantes disponíveis para compra, com a principal diferença sendo: os que possuem 100% de composição com uva; e os à base de néctar, que utilizam outros ingredientes para complementar a bebida.

Nos casos dos sucos de uva produzidos com néctar, a composição conta com 20% a 50% de polpa de uva, com o restante sendo constituído por água, açúcar, com a possibilidade de outros aditivos, como corantes e conservantes.

Já com os sucos feitos totalmente com uvas, não há adição de outros ingredientes. Dessa forma, os principais benefícios da fruta para a saúde, como minerais importantes, auxílio na redução do colesterol ruim (HDL), controle da pressão arterial, melhora da pele, entre outros, estão mais presentes.

Com tradição de 90 anos, a Vinícola Aliança produz três tipos de sucos de uva, todos compostos 100% com a fruta, sem adição de água ou açúcar. São eles:

Reconstituído - É feita a separação do mosto (sumo de uvas frescas) e da água da uva. Esse mosto passa por um processo de evaporação, e, depois, a água volta a ser colocada para formar o suco.

Integral - Formado inteiramente com a fruta.

Orgânico - Feito apenas com uvas orgânicas, sem adição de defensivos agrícolas e conservantes.

Para a produção das bebidas, são utilizados dois tipos de uvas: Isabel e Bordô. No caso da Isabel, essa é a variante mais plantada do Brasil, representando cerca de metade das uvas nacionais. Por ter características mais doces, ela, além de poder ser utilizada para sucos, vinhos e geleias, também pode ser consumida in natura.

Já a Bordô, que possui um tom violeta mais intenso e sabores mais marcantes, normalmente é utilizada na produção de sucos, com pouco consumo in natura. Dessa forma, a mistura dos sabores forma contrastes característicos de uma bebida de boa qualidade.

Certificação garantida

Para garantir a qualidade dos produtos, os sucos da Vinícola Aliança possuem certificação e selo da Ecocert Brasil. A entidade de inspeção, fundada na França em 1991, é responsável por avaliar se os produtos orgânicos garantem a promoção de práticas sustentáveis.

“Na produção orgânica, o suco recebe todo o cuidado desde o vinhedo até o envase. Todas as etapas de produção e elaboração são testadas, registradas e certificadas através de rigorosas análises realizadas pela Ecocert Brasil, que visa garantir a pureza de um produto verdadeiramente orgânico”, explica Eliane Lopes, Coordenadora de Engenharia de Produto da Cooperativa Nova Aliança.

Entre os itens considerados pela Ecocert e que são realizados pela Aliança estão:

Uso responsável de energia disponível;

Uso responsável dos recursos naturais, como água, ar e fertilidade do solo;

Setores socialmente responsáveis;

Qualidade e segurança do produto.

Formada por uma cooperativa com cerca de 700 associados, a Aliança engloba uma produção que chega a 50 milhões de quilos de uva por ano. “A agricultura familiar é o alicerce da Cooperativa. Há 91 anos, nossos associados trabalham arduamente nos seus vinhedos para garantir a qualidade da safra e dos nossos produtos. Os sucos sem adição de defensivos agrícolas e conservantes sempre foram o foco da Cooperativa, possibilitando oferecer ao mercado um produto que complementa a alimentação e que oferece benefícios, vitaminas e nutrientes”, comenta Eliane Lopes.

