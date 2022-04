Conheça os benefícios do suco de uva para crianças

Em todas as idades, uma alimentação balanceada é chave para manter a saúde em dia, com acesso aos principais nutrientes. No caso das crianças, estimular o contato com bons alimentos desde cedo é uma estratégia para garantir que esse hábito permaneça durante toda a vida. Com propriedades importantes para a manutenção da saúde, a uva é exemplo de fruta que pode ser consumida de diversas formas, o que facilita o acesso em todos os estágios de desenvolvimento.

Os sucos de uva integrais ou 100% reconstituídos são produzidos sem adição de componentes químicos e outros aditivos. Além disso, contêm nutrientes como a vitamina C, vitaminas do complexo B, são fonte de cálcio, ferro e potássio. Dessa forma, se classificam como alimentos de fácil consumo e que podem ser integrados ao cardápio das crianças.

Por ainda estarem em desenvolvimento, os jovens podem se beneficiar de aspectos do consumo das uvas como a ação anti-inflamatória, a antifúngica, além da diminuição do risco de coágulo no sangue. Por conta da presença de polifenóis na composição da fruta, ela também atua no funcionamento do sistema imunológico.

Outro ponto que o consumo do suco de uva integral traz é o controle de peso, pois há redução dos níveis de triglicerídeos e de colesterol ruim e fibras que auxiliam nesse processo. A presença de carboidratos também favorece a recuperação muscular após atividades físicas, contribuindo para o ganho de massa muscular.

Contudo, é preciso ter atenção ao escolher o suco de uva no mercado, pois há opções que contam com adição de açúcares, corantes e aditivos químicos. No caso dos produtos produzidos com néctar, por exemplo, apenas 30% da composição é de polpa de fruta. Em relação ao consumo da fruta in natura, o indicado é que seja de até 10 unidades por dia por pessoa.

Suco de Uva Aliança

Com mais de 90 anos, a Cooperativa Nova Aliança oferece aos consumidores produtos que podem ser encontrados de diversas formas. Para estimular o consumo do público infantil, a opção em caixinha de suco integral de 200ml é ideal, pois pode ser levada para a escola ou em passeios. Além do tamanho menor, outras opções também estão disponíveis, em diferentes embalagens e versões.

A Cooperativa é formada por cerca de 700 associados que atuam em todos os estágios da produção, do plantio à colheita. A Nova Aliança é baseada no Rio Grande Sul, estado líder na produção nacional da fruta, com cerca de 50% das uvas brasileiras. Ao todo, são 138 variedades de uva cultivadas no estado.

Serviço

Compre on-line: loja.novaalianca.coop.br

Vendas para estabelecimentos por meio da Brava Brazil Distribuidora: (85) 3261.4191

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE