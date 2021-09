Confira os CDBs com maior rentabilidade do mercado e veja se vale investir

Após longo período de baixas rentabilidades, a renda fixa volta aos poucos a se tornar mais vantajosa com a Selic a 5,25%. Opções no mercado de CDB oferecem rentabilidade de até 220% do CDI, o que hoje é equivalente a 11,33% ao ano – bem acima da poupança, que está em 3,68% ao ano.

A maioria das opções do mercado oferece rentabilidades entre 90% e 130% do CDI, mas é possível conseguir lucros maiores. Antes de investir em opções com “super rentabilidades”, é preciso ter em mente os objetivos financeiros e ficar atento aos prazos e condições da oferta.

Maiores rentabilidades em prazos curtos

Três empresas do mercado hoje oferecem CDBs com rentabilidades iguais ou acima de 200% do CDI: Pagseguro, XP Investimentos e Genial Investimentos. Em todas essas opções, a oferta tem um tempo limitado.

“Ninguém garante uma rentabilidade de 200% CDI para mais de ano. Imagina se a Selic sobe para 10%? Como essa instituição vai dar 20% ao ano [de rentabilidade]?”, ressalta o vice-presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Jhon Wine.

O curto prazo pode influenciar no lucro final devido à tributação, já que o imposto de renda sobre CDBs segue uma alíquota regressiva. Investimentos com um prazo de até 6 meses tem imposto de 22,5%, ao passo que CDBs de mais de dois anos tem tributação de 15%.

Outro ponto que o investidor deve prestar atenção é a liquidez do investimento. Nem todas as opções oferecem liquidez diária, ou seja, a possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento.

CDB PagSeguro

O PagSeguro, do PagBank, oferece aos clientes uma opção de CDB com rentabilidade de 200% do CDI. O investimento mínimo é de R$ 1 e os clientes podem aplicar no máximo R$ 5 mil no fundo.

De acordo com o site da empresa, a aplicação tem carência de um dia – ou seja, só é possível movimentar o dinheiro pelo menos um dia depois da aplicação.

Não é divulgado um prazo máximo de tempo para a aplicação, mas o PagBank alerta nas letras pequenas que “poderá antecipar o vencimento dos CDBs com rentabilidade a partir de 105%, disponibilizando automaticamente o valor correspondente em sua conta com a rentabilidade acumulada até a data”.

O investimento pode ser feito por meio do aplicativo do PagBank.

CDB XP Investimentos

A XP Investimento está até hoje (9) com uma opção de CDB com rentabilidade de 200% do CDI. A opção é válida apenas para novos clientes e tem vencimento de três meses.

O dinheiro investido não pode ser movimentado até o vencimento. A aplicação mínima é de R$ 500 e máxima de R$ 10 mil.

Para investir, é preciso abrir uma conta na corretora.

CDB Genial Investimentos

É possível conseguir rentabilidade de 220% do CDI no CDB da Genial Investimentos. A oportunidade é válida apenas para novos clientes, sendo necessário criar uma conta na corretora para aproveitar.

A opção oferece liquidez diária, permitindo ao investidor movimentar o dinheiro a qualquer momento mesmo antes da data de vencimento. O investimento tem vencimento de três meses.

O aporte mínimo é de R$ 10 e é possível colocar no máximo R$ 10 mil no CDB. É possível abrir a conta para investir no site da corretora.

Atenção às carteiras digitais

Também existem no mercado opções de carteiras digitais que oferecem rentabilidades ligadas ao CDI. Uma delas é a 99Pay, que oferece lucro de 220% do CDI ao saldo disponível na carteira, sendo o mínimo R$ 1,33 e o máximo R$ 5 mil.

Apesar de parecido com um CDB, Jhon alerta para a diferença entre os títulos emitidos por bancos e a remuneração de contas digitais.

Todos os CDBs têm garantia de até R$ 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que significa que o dinheiro é ressarcido ao investidor mesmo se a instituição financeira tiver algum problema. Essa garantia não existe nas contas digitais.

Vale a pena buscar as “super rentabilidades”?

O educador financeiro Jhon Wine chama atenção primeiramente para o objetivo financeiro do investidor, alertando que é importante buscar instituições mais sólidas no mercado para colocar dinheiro de reserva de emergência.

Caso a reserva já esteja bem estabelecida em um fundo com liquidez e segurança, pode ser uma boa ideia colocar parte da renda nessas opções para “surfar” na rentabilidade.