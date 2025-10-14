Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6852, desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6852 vai sortear um prêmio de R$ 2,3 milhões. O sorteio acontece hoje (14/10), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Negócios

Resultado da Timemania 2307 de hoje, 14/10; prêmio é de R$ 34,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 31 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1128 de hoje, 14/10; prêmio é de R$ 2,1 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 31 minutos
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2927 desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 33,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 31 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3512, desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 31 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6852, desta terça-feira (14/10); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Foto do carro Renault Logan.
Automóvel

Veja lista de carros que não serão mais aceitos na Uber em 2026

Empresa de transporte por aplicativo atualizou modelos permitidos nas categorias Comfort e Black

Redação
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (14/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Egídio Serpa

Meio Ambiente: Fortaleza recebe Diálogo de Aterros da América Latina

No evento, a Marquise Ambiental destaca o protagonismo do biogás em debate internacional sobre sustentabilidade

Egídio Serpa
Há 1 hora
Mãos seguram celular aberto no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Negócios

Lote extra do Pis/Pasep será liberado nesta quarta (15); saiba quem será beneficiado

O monte distribuído será de R$ 1,5 bilhão e ficará disponível para saque até o fim deste ano.

Redação
14 de Outubro de 2025
Médico trabalhando com laptop e anotando informações em uma clínica ou consultório, representando cuidado com saúde e atendimento médico.
Papo Carreira

MEC suspende edital para novos cursos privados de medicina

O edital foi adiado pela quarta vez em caráter “técnico e temporário”

Geovana Almeida
14 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Pesquisa Ipsos: avaliação “ruim” da economia cai de 70,6% para 62,5%

Levantamento mostrou, também, que 52,5% acreditam que a economia brasileira estará forte nos próximos 6 meses

Egídio Serpa
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra participantes de capacitação de jornalistas
Papo Carreira

Sindicato lança programa de capacitação de jornalistas com 80 vagas no CE

Iniciativa gratuita é realizada em parceria com o Governo do Estado e certificação da UFC

Redação
14 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Tecnologia: do ensino básico ao vestibular do ITA cearense

Instituto Tecnológico de Aeronáutica está realizando os primeiros exames de sua unidade de Fortaleza, a primeira fora de S. Paulo.

Egídio Serpa
14 de Outubro de 2025
Imagem dividida mostra duas cabeças de criança, uma com cabelo azul com planetas e foguete colados e outra com dois coques em formato de cupcakes rosas.
Negócios

"Cabelo maluco" aumenta demanda nos salões e pode custar até R$300 em Fortaleza

Atividade movimenta mercado no mês de outubro

Paloma Vargas
14 de Outubro de 2025
Foto que contém as logomarcas da Farmácias Pague Menos, Restaurante Coco Bambu e do Mercadão São Luiz.
Negócios

Quais são as 12 empresas cearenses entre as maiores do varejo do Brasil?

Veja lista das principais companhias, com destaque para supermercadistas

Luciano Rodrigues
14 de Outubro de 2025
Hospital-Hotel
Victor Ximenes

Fortaleza ganha primeiro hospital-hotel, com investimento de R$ 70 milhões

Segmento, ainda incipiente no Brasil, pode movimentar R$ 60 bilhões até 2030

Victor Ximenes
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio neste dia.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta terça (14)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Foto mostra criança brincando com os cofrinhos.
Ana Alves

Como ensinar educação financeira às crianças pode moldar um futuro mais seguro?

Ana Alves
14 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Baixa qualidade da energia elétrica no Apodi ameaça o agro cearense

Empresários que produzem algodão e soja na região acusam prejuízos causados pela rede elétrica. Um deles ameaça desistir do negócio. A Enel responde com investimentos

Egídio Serpa
14 de Outubro de 2025
Apostador faz anotações nos cartões lotéricos.
Negócios

Uma aposta de Belém, no Pará, acerta as 15 dezenas da Lotofácil 3511 e leva mais de R$ 1,6 milhão

Veja detalhes do resultado de hoje

Redação
13 de Outubro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Transnordestina recebe autorização para transportar cargas entre Piauí e Ceará

Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida

Luciano Rodrigues
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma professora ensinando um grupo de mulheres durante o curso.
Papo Carreira

Projeto abre inscrições para oficinas de hortas em Fortaleza; veja como se inscrever

Atividades são voltadas para mulheres e ensinam manejo sustentável de hortas agroecológicas

Redação
13 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2872 de hoje, segunda-feira, 13/10; prêmio é de R$ 300 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2872 de hoje, segunda-feira, 13/10; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2872 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
13 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6851, desta segunda-feira (13/10); prêmio é de R$ 1,6 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6851, desta segunda-feira (13/10); prêmio é de R$ 1,6 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2835 – Sorteio de segunda-feira, 13/10; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2835 – Sorteio de segunda-feira, 13/10; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2835 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
13 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3511, desta segunda-feira (13/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3511, desta segunda-feira (13/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (13/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
13 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (13/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
13 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 758 - Sorteio de segunda-feira, 13/10; Prêmio de R$ 2,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 758 - Sorteio de segunda-feira, 13/10; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 758 em 13/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
13 de Outubro de 2025