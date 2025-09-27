Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6838, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:12)
Negócios
Cartelas de apostas da Quina
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6838 vai sortear um prêmio de R$ 8,0 milhões. O sorteio acontece hoje (27/09), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Negócios

Resultado da Timemania 2300 de hoje, 27/09; prêmio é de R$ 29,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 22 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1121 de hoje, 27/09; prêmio é de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 22 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6838, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 23 minutos
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2920 deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 80,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 23 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3498, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 23 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 289 de hoje 27/09; prêmio é de R$ 165,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 28 minutos
Apostas podem ser feitas presencialmente ou on-line
Negócios

Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões neste sábado (27)

Apostas podem ser feitas até ás 19h

Redação
27 de Setembro de 2025
imagem ilustrativa que mostra a mãe de uma pessoa negra segurando uma caneta azul com uma prova
Papo Carreira

Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro

Redação
27 de Setembro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 165 milhões neste sábado (27/09); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 165 milhões o mais alto deles

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto que contém área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins
Negócios

Crise na aviação deve manter demanda de passageiros no aeroporto de Fortaleza estagnada até 2028, diz Fraport

Retomada lenta da atividade aeroportuária após a pandemia ainda causa efeitos até em Frankfurt, sede global da empresa

Luciano Rodrigues
27 de Setembro de 2025
Fábrica de tintas
Victor Ximenes

Fábrica de tintas em Maracanaú investe R$ 15 milhões e amplia produção

Victor Ximenes
27 de Setembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Apostador acerta 15 dezenas da Lotofácil 3497 e leva mais de R$ 1,6 milhão

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (27)

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem de moedas de um real e de uma conta de luz para matéria sobre Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro.
Negócios

Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro

Bandeira vermelha passa a valer, com adicional de apenas R$ 4,46

Redação
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6837, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6837, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2828 – Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 7,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2828 – Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 7,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2828 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3497, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3497, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 751 - Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 751 - Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 751 em 26/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2865 de hoje, sexta-feira, 26/09; prêmio é de R$ 12,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2865 de hoje, sexta-feira, 26/09; prêmio é de R$ 12,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2865 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 12,3 milhões.

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Jazida urânio Santa Quitéria
Victor Ximenes

Projeto de urânio no Ceará entra no foco do Governo Federal

Victor Ximenes
26 de Setembro de 2025
Foto que contém usina hidrelétrica de Sobradinho
Negócios

Casa dos Ventos estuda investir em usina hidrelétrica reversível na Serra da Ibiapaba

Caso projeto saia do papel, será o primeiro empreendimento do tipo no Brasil

Luciano Rodrigues
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra bilhetes da dupla sena sendo preenchidos por caneta, ilustrando loterias da caixa
Negócios

Caixa sorteia prêmios de até R$ 12,3 milhões hoje (26)

Saiba como concorrer aos valores sorteados das loterias do dia nesta sexta-feira (26)

Carol Melo
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra avião da Latam decolando.
Igor Pires

Latam dá o próximo passo como hub em Porto Alegre. E Fortaleza, fica para trás?

Igor Pires
26 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2299 de hoje, 25/09; prêmio é de R$ 27,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2299 de hoje, 25/09; prêmio é de R$ 27,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1120 de hoje, 25/09; prêmio é de R$ 1,6 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1120 de hoje, 25/09; prêmio é de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6836, desta quinta-feira (25/09); prêmio é de R$ 5,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6836, desta quinta-feira (25/09); prêmio é de R$ 5,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2919 desta quinta-feira (25/09); prêmio é de R$ 54,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2919 desta quinta-feira (25/09); prêmio é de R$ 54,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3496, desta quinta-feira (25/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3496, desta quinta-feira (25/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (25/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025