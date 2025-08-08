Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6795, desta sexta-feira (08/08); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:02)
Negócios
Cartelas de apostas da Quina
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6795 vai sortear um prêmio de R$ 9,0 milhões. O sorteio acontece hoje (08/08), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

62 - 03 - 76 - 17 - 37

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

M. Dias Branco tem lucro de R$ 216 milhões no 2º trimestre

Resultado é 14% maior do que o registrado em igual período do ano passado. A Receita Líquida bateu a casa de 2,7 bilhões, ou seja, 3,6% a mais do que a 2T24

Egídio Serpa
Há 1 hora
Foto que contém produção de calçados no Ceará
Negócios

Grendene registra lucro líquido 3 vezes maior no 2º trimestre, antes do impacto do tarifaço

Empresa com sede em Sobral tem avanço significativo nos resultados, mas vê com atenção sobretaxação para calçados

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6795, desta sexta-feira (08/08); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2807 – Sorteio de sexta-feira, 08/08; Prêmio de R$ 600 mil

Apostas para a Lotomania 2807 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3464, desta sexta-feira (08/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2844 de hoje, sexta-feira, 08/08; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2844 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,5 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 730 - Sorteio de sexta-feira, 08/08; Prêmio de R$ 4,9 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 730 em 08/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (08/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (08/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Aluno marcando um cartão resposta de uma prova
Papo Carreira

Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil

Lucas Monteiro
08 de Agosto de 2025
Candidatos fazendo prova
Papo Carreira

Concursos em Pernambuco: Confira 5 editais abertos em 2025

Diversas oportunidades no segundo semestre

Fachada do ITA
Papo Carreira

ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas

A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho

Redação
08 de Agosto de 2025
Hospital da Rede Oto
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira

Redação
08 de Agosto de 2025
Porto Pecém
Victor Ximenes

Ceará pode perder até R$ 600 milhões com tarifaço em 2025

Projeção é de estudo do Etene, escritório de pesquisas do Banco do Nordeste

Victor Ximenes
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Em feira internacional, Itaueira lança nova embalagem do seu pimentão

Foi na The Brazil Conference & Expo, em São Paulo, que reuniu até ontem empresas e empresários brasileiros e estrangeiros

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Provas de concurso público
Papo Carreira

Veja lista dos principais concursos aplicados na primeira semana de agosto de 2025

Também foram aplicadas provas para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa

Redação
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Pacote de socorro a exportadores pode agravar as contas públicas

Mary Elbe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret) diz que o plano precisa de ser avaliado com rigor.

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Imagem de pai e filho para matéria sobre Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025
Negócios

Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025

O Diário do Nordeste organizou uma seleção com itens acessíveis e diversos

Redação
08 de Agosto de 2025
Foto que contém garçom recebendo pagamento em restaurante de Fortaleza
Negócios

Gorjeta mais cara em Fortaleza: bares e restaurantes iniciam cobrança de taxa de serviço de até 15%

Consumidor, no entanto, pode se recusar a pagar

Luciano Rodrigues
08 de Agosto de 2025
Imagem de movimentação de contêineres no Porto do Pecém, no Ceará
Negócios

Como os Estados Unidos se tornaram o principal parceiro comercial do Ceará por mais de 30 anos?

Fatores como a proximidade e a logística contribuíram para a parceria de longa data

Mariana Lemos
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Agro cearense mostra sua força e ganha espaço político nacional

Presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Amílcar Silveira, será o segundo vice-presidente da CNA

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Prêmio da Quina 6794 acumula e valor sobe para R$ 9 milhões; veja como apostar

Outras 16 apostas acertaram 4 números do concurso

Redação
07 de Agosto de 2025
Papeleta da Lotofácil
Negócios

Lotofácil 3463: Duas apostas da mesma cidade dividem prêmio de R$ 2,1 milhões; veja próximo sorteio

Três apostas do Ceará tiveram 14 acertos e foram premiadas

Redação
07 de Agosto de 2025
Cartelas de Mega-Sena
Negócios

Mega-Sena 2898: prêmio do concurso acumula e valor chega a R$ 9 milhões; veja como apostar

No Ceará, 28 apostas acertaram quatro dezenas e levaram, em média, R$ 1.363,78, cada

Redação
07 de Agosto de 2025
Trabalhadores da indústria de peixes tratando o peixe em uma bandeja
Negócios

Alimentos que seriam exportados para os EUA devem ser vendidos em supermercados do Ceará; veja quais

Elmano anunciou que será uma medida para minimizar os impactos do tarifaço

Flávia Rabelo e Luciano Rodrigues
07 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2278 de hoje, 07/08; prêmio é de R$ 13,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1099 de hoje, 07/08; prêmio é de R$ 370 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6794, desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2898 desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3463, desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025