Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3480, deste sábado (06/09); prêmio é de R$ 220,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:48)
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3480 vai sortear um prêmio de R$ 220,0 milhões. O sorteio acontece hoje (06/09), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3480 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3480, deste sábado (06/09); prêmio é de R$ 220,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

imagem aérea de fábrica de calçados da grendene no Ceará
Negócios

Por que Sobral ultrapassou Fortaleza e se tornou a cidade mais competitiva do Ceará?

Município da Região Norte escala 85 posições e entra no top-100 do Brasil

Luciano Rodrigues
06 de Setembro de 2025
Pessoa escrevendo com caneta durante processo seletivo como o que está com vagas abertas em Paramoti, no Ceará
Papo Carreira

Inscrições para concurso em Paramoti, no CE, se encerram na segunda (8); confira vagas e salários

Segundo edital, há vagas para diversos níveis e remunerações podem chegar a R$ 10 mil

Mylena Gadelha
06 de Setembro de 2025
foto de plantação de algodão
Negócios

Elmano sanciona lei que cria programa para produção de algodão no Ceará

Objetivo é desenvolver ainda mais a cadeia do produto no Estado

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto que contém a sede da Escola de Saúde Pública do Ceará
Papo Carreira

Sesa abre inscrições para 28 vagas de residência médica em hospitais do Ceará

São vagas remanescentes do processo seletivo do ano passado

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem de tapume de obra com identificação do consórcio Píer Beira-Mar
Negócios

Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza

Concessão assinada em 2023 tinha primeira previsão de entrega ainda em 2024, mas ainda não saiu do papel

Paloma Vargas
06 de Setembro de 2025
Entre as determinações, o BC limitou em R$ 15 mil o valor máximo de TEDs e Pix após ataques de crime organizado
Negócios

BC cria teto de R$ 15 mil para Pix após ataques do crime organizado; veja outras mudanças

A autoridade monetária informou que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem prévia autorização

Redação
05 de Setembro de 2025
foto de alunos em aula no curso de tecnologia do Inec
Papo Carreira

Inec abre vagas para cursos gratuitos de robótica básica e jogos digitais; saiba como se inscrever

Oportunidade é destinada ao público jovem em Maracanaú

Redação
05 de Setembro de 2025
Produção de milho
Negócios

Lula anuncia MP para renegociações de dividas rurais com recurso de R$ 12 bilhões

Os limites de crédito variam de acordo com o tamanho da produção do agricultor

Redação
05 de Setembro de 2025
Foto que contém um saco de castanhas de caju
Negócios

Exportações do agro cearense para os EUA caem em agosto; vendas de castanha despencam 95%

Tarifaço sobre as exportações cearenses começam a dar primeiros sinais de impacto, sobretudo no agronegócio

Redação
05 de Setembro de 2025
Mão segura celular aberto em plataforma de apostas online
Negócios

Governo Lula quer impedir apostas em bets com dinheiro do Bolsa Família e do BPC

A medida atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal (STF)

Redação
05 de Setembro de 2025
Provas do Enem
Papo Carreira

IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas

Redação
05 de Setembro de 2025
Mão de pessoa segurando caneta de ponta fina marcando a resposta correta em uma folha de gabarito de prova, focado na questão 27, em uma atividade de avaliação.
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (1º/9 a 5/9)

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem de compra efetuada em vale-refeição em restaurantes
Negócios

Como as mudanças de regras do vale-alimentação e refeição vão impactar os trabalhadores?

Governo Federal discute alterar algumas regras de compras nos benefícios concedidos a trabalhadores por empresas

Mariana Lemos
05 de Setembro de 2025
Moça Flor Jeans celebra 20 anos consolidada no mercado nacional
Negócios

Moça Flor Jeans celebra 20 anos consolidada no mercado nacional

A marca feminina aposta em tecnologia, matéria-prima de qualidade e design acessível para seguir crescendo

Agência de Conteúdo DN
05 de Setembro de 2025