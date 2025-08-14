Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3469, desta quinta-feira (14/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3469 vai sortear um prêmio de R$ 1,8 milhão. O sorteio acontece hoje (14/08), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3469 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
15R$ 3,503.268.760
16R$ 48,00204.298
17R$ 408,0024.035
18R$ 2.448,004.006
19R$ 11.628,00843
20R$ 46.512,00211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Negócios

Resultado da Timemania 2281 de hoje, 14/08; prêmio é de R$ 15,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1102 de hoje, 14/08; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6800, desta quinta-feira (14/08); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2901 desta quinta-feira (14/08); prêmio é de R$ 47,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3469, desta quinta-feira (14/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Leonardo Dall'Olio, diretor do Grupo Carmais
Victor Ximenes

Carmais entrega carro de número 150 mil da BYD no Brasil

Victor Ximenes
Há 1 hora
Vista de área de embarque e desembarque de containeres
Negócios

Indústria quer Reintegra retroativo a janeiro para mitigar efeitos do tarifaço de Trump

Setores devem se reunir nos próximos dias para avaliar medidas dos governos federal e estadual e traçar plano de ação

Paloma Vargas
Há 2 horas
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (14/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
foto de resort de luxo da Rede Carmel Hotéis
Papo Carreira

Rede de resorts de luxo abre 90 vagas para cursos gratuitos em Aquiraz e Caucaia

Projeto oferece capacitação em hotelaria

Redação
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Grupo Marquise anuncia seus novos CEOs

Carla Ponte e Paulo Marcelo Santana substituirão os fundadores de uma das maiores corporações do Brasil, com sede em Fortaleza e atuação nacional

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
imagem de avião da azul no aeroporto de fortaleza
Igor Pires

Azul reduz 117 mil assentos em voos de alta estação nas capitais do Nordeste; veja por cidade

Igor Pires
14 de Agosto de 2025
bnb
Victor Ximenes

Banco do Nordeste bate recorde no 1º semestre e alcança resultados históricos

Victor Ximenes
14 de Agosto de 2025
Com a aquisição, a Unifametro passará a integrar a rede Wyden
Negócios

Centro Universitário Unifametro é vendido por R$ 62 milhões a grupo educacional atuante no CE

O negócio inclui a base atual de 8,1 mil alunos

Redação
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza agiganta-se, cria holding e investe em novos negócios

Cooperativa com mais de 4 mil médicos associados, a Unimed Fortaleza passa a ser um grupo com empresas com atuação, também, na área da tecnologia e da Inteligência Artificial

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
imagem mostra sede da enel ceara em fortaleza
Negócios

Aneel não recomenda concessão antecipada à Enel por descumprimento de critérios de qualidade

Concessionária de energia pediu antecipadamente, em março deste ano, a renovação da concessão do serviço de energia elétrica no Estado. Contrato atual termina em 2028

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Boa notícia! Vem aí o leilão de Linhas de Transmissão

Marcado para o dia 31 de outubro, o certame oferecerá 11 lotes de concessão em 13 estados do país, com investimento de R$ 7,6 bilhões

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
Victor Ximenes

Unimed Fortaleza terá plano para pets com teleconsultas

Cooperativa inova com novos braços de negócio e compra empresa de tecnologia

Victor Ximenes
14 de Agosto de 2025
Auto Elite chega em Fortaleza em busca de elevar o padrão da segurança veicular
Negócios

Auto Elite chega em Fortaleza em busca de elevar o padrão da segurança veicular

Com rastreamento inteligente e atendimento ágil, nova empresa propõe modelo sem burocracia

Agência de Conteúdo DN
14 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa marcando números da loteria na cartela de aposta da mega-sena, com várias apostas de Mega Sena em destaque, ilustrando loterias com sorteio no dia 14 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quinta-feira (14/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 47 milhões o mais alto deles

Carol Melo
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Contas públicas: a magistratura está de costas para o país

TST compra 27 automóveis de luxo para seus ministros. E instala para eles Sala Vip nos principais aeroportos brasileiros.

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
Pecém
Negócios

Como a economia do Ceará será impactada pelo plano de socorro de Lula contra o tarifaço?

Programa Brasil Soberano foi lançado nessa quarta-feira (13); veja detalhes

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
14 de Agosto de 2025
Foto de produtor manuseando tela com abelhas
Negócios

Empresários do mel no Ceará renegociam com importadores dos EUA e retomam exportações após tarifaço

O setor enfrentava forte pressão

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
14 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Economista chefe da Caixa Asset diz: meta fiscal será cumprida

Ramon Wiest falou ontem para 50 empresários cearenses sobre os cenário da economia do Brasil, dos EUA e da China

Egídio Serpa
14 de Agosto de 2025
Papeleta da lotofácil
Negócios

Cinco apostas levam a Lotofácil 3468 e ganham mais de R$ 270 mil cada

Quatro apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e foram premiadas

Redação
13 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5991, desta quarta-feira (13/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6799, desta quarta-feira (13/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2809 – Sorteio de quarta-feira, 13/08; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2809 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3468, desta quarta-feira (13/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 276 de hoje 13/08; prêmio é de R$ 142,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Agosto de 2025