Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Dupla-Sena 2870 de hoje, quarta-feira, 08/10; prêmio é de R$ 16,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2870 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 16,0 milhões.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quem acertar os números do concurso 2870 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 16,0 milhões. O sorteio acontecerá hoje, quarta-feira, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2870

Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 20h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!

Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2870?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6R$ 3,0015.890.70060.1921.12060
7R$ 17,502.270.10017.59750237
8R$ 70,00567.5256.75626325
9R$ 210,00189.1753.07615318
10R$ 525,0075.6701.5769713
11R$ 1.155,0034.3958816411
12R$ 2.310,0017.197528459
13R$ 4.290,009.260333337
14R$ 7.507,505.291220256
15R$ 12.512,503.174151195

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mulher LGBTI+ participa de evento de empregabilidade.
Papo Carreira

Feirão de empregabilidade oferece mais de 500 vagas de trabalho para público LGBTI+ em Fortaleza

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (10), no shopping RioMar Kennedy

Redação
Há 15 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2870 de hoje, quarta-feira, 08/10; prêmio é de R$ 16,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2870 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 16,0 milhões.

A. Seraphim
Há 30 minutos
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6007, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6007, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 30 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6847, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 28,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 30 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2833 – Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2833 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 31 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3507, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 31 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 292 de hoje 08/10; prêmio é de R$ 172,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 31 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 756 - Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 756 em 08/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 31 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (08/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Celular com o aplicativo do Auxílio Emergencial aberto.
Negócios

177 mil famílias serão notificadas por recebimento indevido do Auxílio Emergencial

Quem recebeu o benefício mesmo não sendo elegível deverá devolver os valores

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (08/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Acordo Ceará-Alemanha
Victor Ximenes

Ceará e estado alemão assinam protocolo com foco em hidrogênio verde

Victor Ximenes
08 de Outubro de 2025
Otávio Valente Queiroz ao lado de filhos e da esposa durante homenagem a Edson Queiroz Filho
Negócios

Edson Queiroz Filho é homenageado na 32ª edição do Congresso da Abinam

Industrial foi homenageado por contribuições à valorização e defesa dos segmentos de Águas Minerais, Crenologia e Termalismo. Aelio Silveira, da Minalba Brasil, foi o responsável pela abertura oficial do congresso e pela condução das homenagens

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto que contém rede de pesca com tilápias jovens em açude do Ceará.
Negócios

‘Capital da Tilápia’ do Ceará volta a crescer e figura entre os 15 maiores produtores do Brasil

Os dados constam na Pesquisa Pecuária Municipal

Luciano Rodrigues
08 de Outubro de 2025
Volante da + Milionária
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 172 milhões nesta quarta (8)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra homem em ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Delania Santos

O que fazer se a minha empresa valoriza mais quem vem de fora e eu não tenho oportunidades reais?

Delania Santos
08 de Outubro de 2025
Imagem de consumidora com conta de água, que terá aumento de quase 10% no Ceará com revisão extraordinária anunciada pela Cagece
Negócios

Conta de água, que ficará mais cara no Ceará, já compromete até 5% da renda das famílias mais pobres

Revisão extraordinária entra em vigor em novembro e vale para todos os consumidores

Redação
08 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Aprendendo na Andaluzia: o tomate tem 40 variedades

Em Almeria, a pluviometria é de apenas 240 milímetros/ano. E eles produzem e exportam mais hortifrutis mais do que o Brasil.

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Amílcar Silveira, da Faec, eleito para a diretoria da CNA

Pela primeira vez na história, o Ceará ocupa uma posição no comando da Confederação Nacional da Agricultura

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2924 desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2924 desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3506, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3506, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (07/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (07/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Alunos durante o curso presencial na Escola de Gastronomia
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 300 vagas para cursos em outubro; saiba como se inscrever

Bolos natalinos e panetones estão entre os temas que serão ministrados nas aulas

Redação
07 de Outubro de 2025
Aplicativo do FGTS para matéria sobre o saque aniversário do benefício.
Negócios

Governo limita antecipação do saque aniversário do FGTS; veja o que muda

As mudanças valem a partir de 1º de novembro

Renato Bezerra
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada do aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Novo incentivo fiscal ao setor aéreo pode turbinar voos e fazer de Fortaleza um hub para a Europa

Igor Pires
07 de Outubro de 2025
Pessoa tirando carteira de trabalho de dentro do bolso da calça.
Negócios

Sozinha, Fortaleza gera mais empregos do que nove estados brasileiros; veja ranking

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de janeiro a agosto deste ano

Letícia do Vale
07 de Outubro de 2025