Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Dupla-Sena 2862 de hoje, sexta-feira, 19/09; prêmio é de R$ 10,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2862 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,5 milhões.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quem acertar os números do concurso 2862 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 10,5 milhões. O sorteio acontecerá hoje, sexta-feira, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2862

Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 20h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!

Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2862?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6R$ 3,0015.890.70060.1921.12060
7R$ 17,502.270.10017.59750237
8R$ 70,00567.5256.75626325
9R$ 210,00189.1753.07615318
10R$ 525,0075.6701.5769713
11R$ 1.155,0034.3958816411
12R$ 2.310,0017.197528459
13R$ 4.290,009.260333337
14R$ 7.507,505.291220256
15R$ 12.512,503.174151195

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6831, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 46 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2825 – Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 5,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2825 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 47 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3491, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 47 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 748 - Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 748 em 19/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 47 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2862 de hoje, sexta-feira, 19/09; prêmio é de R$ 10,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2862 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,5 milhões.

A. Seraphim
Há 47 minutos
Moradores de Jericoacoara protestam contra ingresso para acesso à vila
Negócios

Moradores de Jericoacoara protestam contra ingresso para acesso à vila

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) julgará na próxima terça-feira o recurso da concessionária Urbia Cataratas

Luana Severo e Matheus Facundo
Há 2 horas
Imagem de motoneta elétrica da marca Duact
Negócios

Ceará atrai montadora de mobilete elétrica com modelo a partir de R$ 8,9 mil

Veículo não precisa de CNH e é voltado para micromobilidade

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra uma galeria de lojas do Centro de Fortaleza.
Negócios

Dia do Comerciário em Fortaleza é antecipado para segunda (22); veja o que abre e fecha

Embora não seja feriado, em razão da data, os profissionais da categoria terão o dia de folga

Renato Bezerra
19 de Setembro de 2025
Fachada do aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Fraport negocia com mais de três companhias para ampliar voos internacionais em Fortaleza

Igor Pires e Luciano Rodrigues
19 de Setembro de 2025
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios desta sexta (19/9)

Jogadores que quiserem tentar a sorte e concorrer aos prêmios desta noite podem faturar até R$ 10,5 milhões

Carol Melo
19 de Setembro de 2025
Cidade de Abaiara vista de cima
Negócios

A cada 10 cidades do Ceará, mais de 3 não têm recursos próprios para se manter

Segundo Índice Firjan de Gestão Fiscal, mais de 90% dos municípios cearenses tiveram baixo nível de autonomia em 2024

Letícia do Vale
19 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quinta (18/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Mega-Sena, Quina, Timemania e Dia de Sorte acumularam

Redação
18 de Setembro de 2025
Papeleta da Lotofácil numa bancada lotérica
Negócios

Três apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3490 e levam mais de R$ 2,1 milhão cada

Cerca de 665 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
18 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6830, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6830, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 1,2 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3490, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 6,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3490, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 6,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2916 desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 33,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2916 desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 33,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1117 de hoje, 18/09; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1117 de hoje, 18/09; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2296 de hoje, 18/09; prêmio é de R$ 25,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2296 de hoje, 18/09; prêmio é de R$ 25,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
XP investimentos
Papo Carreira

Programa XP Future abre vagas para Fortaleza; veja como participar

O objetivo é selecionar e qualificar profissionais com habilidades comerciais para se tornarem assessores de investimentos

Redação
18 de Setembro de 2025
Estudantes
Papo Carreira

CNU 2024: governo prorroga prazo para manifestar interesse em lista de espera

O procedimento é obrigatório para todos os candidatos que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados

Redação
18 de Setembro de 2025
Victor Ximenes

MP 1300: Produtores de energia solar aliviados com aprovação sem trechos danosos

Victor Ximenes
18 de Setembro de 2025
Imagem mostra pessoas idosas sentadas à mesa, com canetas nas mãos e escrevendo em um papel
Negócios

Serviços populares ajudam idosos no Ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer

Iniciativas acessíveis para a "economia prateada" devem integrar políticas públicas; CE já tem 2,6 milhões de idosos

Ingrid Coelho, Paloma Vargas
18 de Setembro de 2025
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quinta-feira (18/9)

Apostadores que quiserem tentar a sorte e concorrer aos prêmios desta noite podem faturar até R$ 33 milhões

Carol Melo
18 de Setembro de 2025
Foto que contém Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil
Negócios

Fraport negocia com investidores construção de hotel no Aeroporto de Fortaleza

A informação foi confirmada por Andreea Pal, CEO da companhia

Luciano Rodrigues
18 de Setembro de 2025
Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188
Negócios

Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188

Evento on-line acontece de 15 a 20 de setembro com atendimento estendido e foco em parcelas acessíveis, sem juros e mais chances de contemplação

Agência de Conteúdo DN
18 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (17/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária acumularam

Redação
17 de Setembro de 2025
Papeleta da Lotofácil
Negócios

Aposta de Guarulhos (SP) acerta 15 dezenas da Lotofácil 3489 e leva mais de R$ 1,8 milhão

Cerca de 179 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem de plantação de melões em Limoeiro do Norte, no Ceará
Negócios

Agro em alta no Ceará: entenda como o setor cresceu 17% no PIB

Setor tem crescimento de dois dígitos há pelo menos cinco trimestres

Mariana Lemos
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6001, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6001, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6829, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6829, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025