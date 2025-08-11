Diário do Nordeste
Confira o resultado da Dupla-Sena 2845 de hoje, segunda-feira, 11/08; prêmio é de R$ 3,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2845 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,0 milhões.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Quem acertar os números do concurso 2845 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 3,0 milhões. O sorteio acontecerá hoje, segunda-feira, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2845

Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 20h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!

Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2845?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6R$ 3,0015.890.70060.1921.12060
7R$ 17,502.270.10017.59750237
8R$ 70,00567.5256.75626325
9R$ 210,00189.1753.07615318
10R$ 525,0075.6701.5769713
11R$ 1.155,0034.3958816411
12R$ 2.310,0017.197528459
13R$ 4.290,009.260333337
14R$ 7.507,505.291220256
15R$ 12.512,503.174151195

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

