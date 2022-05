Confira dicas de presentes para o Dia das Mães com preços a partir de R$29,99

No próximo dia 8 de maio, será comemorada uma das datas mais importantes do calendário, o Dia das Mães. A busca pelo presente perfeito pode levar horas, se considerar fatores como gostos da mãe e o que o filho ou filha está disposto a investir.

Para ajudar os consumidores, o Ponto da Moda fez uma lista com dicas de presentes que variam de R$29,99 a R$129,99. Tem opções de roupas e itens para o lar.

Até R$40

Para a mãe que ama cuidar do lar, com tudo que representa conforto e aconchego, tem a toalha de banho por R$29,99 e o jogo de cama casal por R$39,99.

Legenda: TOALHA DE BANHO AURA CAMESA R$29,99 Foto: divulgação

Legenda: JOGO DE CAMA CASAL 03 PEÇAS 39,99. Foto: divulgação

Entre as opções de roupas mais leves, para aquelas que têm um estilo mais básico, peças coringas como blusa regata, por R$36,99 e short por R$39,99.

Legenda: Blusa R$36,99 e short R$39,99 Foto: divulgação

Até R$100

Para quem gosta de estar sempre de roupa nova, vestidos, macacão, shorts e blusas estão entre as opções de presente até R$100. Para aquelas que gostam de conforto e buscam leveza, o short de malha com amarração na cintura (R$ 49,99) e a blusa com elástec, decote quadrado e mangas bufantes (R$59,99) estão entre as sugestões.

Legenda: Blusa R$59,99 e short R$49,99 Foto: divulgação

O vestido longo básico, em viscose, (R$79,99) e o macacão em sarja, neon, com amarração na cintura (R$89,99) são sugeridos como presentes para mães que buscam conforto e elegância no vestir.

Legenda: Vestido longo R$79,99 Foto: divulgação

Legenda: Macacão R$89,99 Foto: divulgação

Até R$129,99

Para quem busca agradar as mães mais estilosas, o vestido de tule é a tendência da vez e está saindo por R$109,99. Outra opção nessa faixa de preço é o vestido longo de crepe estampado por R$ 129,99.

Legenda: Vestido tule R$109,99 Foto: divulgação

Legenda: VESTIDO LONGO R$129,99 Foto: divulgação

Todos os produtos estão disponíveis na loja e no whatsapp

Serviço:

Ponto da Moda

Instagram: @lojaspontodamoda

Produtos exclusivos no site: www.lojaspontodamoda.com.br

Lojas físicas:

Cascavel: Shopping Cascavel Rua Francisco Galdino de Souza, 2319, Cascavel Contato: 3033-8051 - (85) 97936840

Caucaia: Av. Edson da Mota Correia, 720 – Centro Contato: 3033-8059 - (85) 988884689

Centro de Fortaleza: Rua Guilherme Rocha, 203 / 213 - Centro Contato: 3225-4689 - (85) 98957-9144

Rua Solon Pinheiro, 24 - Centro Contato: 3033-8054 - (85) 997517766

Eusébio: Shopping Eusébio Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - CE040 Contato: 3260-5253 - (85) 991981950

Riomar Kennedy: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy Contato: 2180-7203 - (85) 997517766

Messejana: Shopping Buena Vista Av. Frei Cirilo, 3270 - Cajazeiras Contato: 3033-8061 - (85) 991806362

Maracanaú: Rua 6, 331 – Jereissati Contato: 3033-8056 - (85)992643980

Sobral: Rua Joaquim Ribeiro, 663 anexo 667 - Centro Contato: 3033-8058 - (88)998650901

Juazeiro do Norte: Rua São Luis, 21 – Centro Contato: 3033-8055 - (85) 988852737

