Confira as tendências da moda para ajudar a escolher o presente de Dia dos Namorados

No momento de escolher a roupa ideal de presente para o Dia dos Namorados, que será celebrado no próximo domingo (12), saber quais as tendências atuais da moda auxilia a fazer uma seleção de qualidade para a pessoa amada.

Neste ano, o color blocking, conceito que preza pelas cores sólidas, está em alta, com peças que se destacam pelas tonalidades vibrantes. Cores cítricas estão entre as mais procuradas, como o mix entre rosa com verde limão e rosa com laranja, que dão mais variedade aos looks escolhidos.

Para acompanhar as cores intensas, as roupas mais soltas se destacam por proporcionar a sensação de fluidez, por meio de tecidos leves e esvoaçantes, como vestidos, kimonos e calças pantalona.

"O tecido tule é outra aposta que está ganhando espaço, seja de forma mais tradicional, em saias e vestidos, ou em peças mais fashionistas, como segunda pele e sobreposições", comenta Caroline Andrade, analista de marketing do Ponto da Moda. Além disso, os jeans com modelagens mais soltas e calças wide, mom e retas também são apostas do período atual.

Nas lojas do Ponto da Moda, os clientes possuem opções que estão de acordo com as tendências do momento, tanto para o público feminino quanto masculino. Além dos espaços físicos, as vendas podem ser realizadas também por meio on-line, via portal oficial e WhatsApp.

Legenda: Conjunto feminino com color blocking das cores tendências do ano, rosa e laranja Foto: Divulgação

Legenda: Dentro da moda dos tecidos fluidos, a calça pantalona pode ser uma das opções de presente Foto: Divulgação

Legenda: Peças soltinhas vêm ganhando espaço na moda Foto: Divulgação

Legenda: T-shirt + jeans - o combo perfeito para agradar qualquer gosto Foto: Divulgação

Legenda: Peças que focam no conforto estão em alta Foto: Divulgação

