Confira as loterias acumuladas desta segunda-feira (18/08) e saiba os valores dos prêmios
Lotofácil, Quina e Dupla-Sena acumularam
Na noite desta segunda-feira (18), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Lotofácil, Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 4 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Lotofácil: R$ 4 milhões; próximo sorteio na terça-feira (19);
Quina: R$ 3 milhões; próximo sorteio na terça-feira (19);
Dupla-Sena: R$ 4 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (20).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Lotofácil 3472:
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
350 apostas ganhadoras, R$ 838,10
13 acertos
13186 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
126527 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
604820 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina 6803:
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74
3 acertos
2.390 apostas ganhadoras, R$ 127,77
2 acertos
60.296 apostas ganhadoras, R$ 5,06
Dupla-Sena 2848:
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
15 apostas ganhadoras R$ 5.256,21
4 acertos
739 apostas ganhadoras R$ 121,93
3 acertos
12.505 apostas ganhadoras R$ 3,60
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 3.547,94
4 acertos
697 apostas ganhadoras R$ 129,27
3 acertos
14.067 apostas ganhadoras R$ 3,20
Como apostar na Lotofácil, Quina e Dupla-Sena:
Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.