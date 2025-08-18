Confira as loterias acumuladas desta segunda-feira (18/08) e saiba os valores dos prêmios

Na noite desta segunda-feira (18), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Lotofácil, Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 4 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Lotofácil: R$ 4 milhões; próximo sorteio na terça-feira (19);

Quina: R$ 3 milhões; próximo sorteio na terça-feira (19);

Dupla-Sena: R$ 4 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (20).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Lotofácil 3472:

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

350 apostas ganhadoras, R$ 838,10

13 acertos

13186 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

126527 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

604820 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina 6803:

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74

3 acertos

2.390 apostas ganhadoras, R$ 127,77

2 acertos

60.296 apostas ganhadoras, R$ 5,06

Dupla-Sena 2848:

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

15 apostas ganhadoras R$ 5.256,21

4 acertos

739 apostas ganhadoras R$ 121,93

3 acertos

12.505 apostas ganhadoras R$ 3,60

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 3.547,94

4 acertos

697 apostas ganhadoras R$ 129,27

3 acertos

14.067 apostas ganhadoras R$ 3,20

Como apostar na Lotofácil, Quina e Dupla-Sena:

Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.