Confira as loterias acumuladas desta quinta-feira (21/08) e saiba os valores dos prêmios
Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla-Sena acumularam
Na noite desta quinta-feira (21), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 28 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Mega-Sena: R$ 28 milhões; próximo sorteio no sábado (23);
- Lotofácil: R$ 5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22);
- Quina: R$ 10 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22);
- Dupla-Sena: R$ 4,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22).
Veja também
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Mega-Sena 2904
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20
4 acertos
1.190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33
Lotofácil 3475
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20
13 acertos
7203 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
90941 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
471023 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina 6806
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91
3 acertos
7.068 apostas ganhadoras, R$ 66,29
2 acertos
138.102 apostas ganhadoras, R$ 3,39
Dupla-Sena 2849
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
24 apostas ganhadoras R$ 3.046,15
4 acertos
853 apostas ganhadoras R$ 97,95
3 acertos
14.825 apostas ganhadoras R$ 2,81
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
11 apostas ganhadoras R$ 5.981,54
4 acertos
562 apostas ganhadoras R$ 148,66
3 acertos
11.310 apostas ganhadoras R$ 3,69
Como apostar na Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla-Sena:
Mega-Sena: o volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.