Confira as loterias acumuladas desta quinta-feira (21/08) e saiba os valores dos prêmios

Na noite desta quinta-feira (21), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 28 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Mega-Sena: R$ 28 milhões; próximo sorteio no sábado (23);

Lotofácil: R$ 5 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22);

Quina: R$ 10 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22);

Dupla-Sena: R$ 4,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Mega-Sena 2904

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20

4 acertos

1.190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33

Lotofácil 3475

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20

13 acertos

7203 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

90941 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

471023 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina 6806

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91

3 acertos

7.068 apostas ganhadoras, R$ 66,29

2 acertos

138.102 apostas ganhadoras, R$ 3,39

Dupla-Sena 2849

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

24 apostas ganhadoras R$ 3.046,15

4 acertos

853 apostas ganhadoras R$ 97,95

3 acertos

14.825 apostas ganhadoras R$ 2,81

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

11 apostas ganhadoras R$ 5.981,54

4 acertos

562 apostas ganhadoras R$ 148,66

3 acertos

11.310 apostas ganhadoras R$ 3,69

Como apostar na Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla-Sena:

Mega-Sena: o volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.