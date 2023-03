Confira 10 locais para comemorar o St. Patrick’s Day e ter uma experiência irlandesa em Fortaleza

O Saint Patrick’s Day, comemorado nesta sexta-feira (17), é uma data em que se celebra o aniversário de morte de São Patrício, o padroeiro da Irlanda.

A comemoração, originalmente irlandesa que surgiu em 1903, ganhou o mundo e caiu no gosto do povo. Em Fortaleza, não seria diferente.

Não precisa ir a Irlanda para viver a festa, já que diversos locais na Capital podem proporcionar essa experiência cheia de tradição, música, comida e bebidas, em especial o chope verde, e até promoções.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste listou 10 lugares para você curtir o St. Patrick’s Day com muito estilo. Agora, é só reunir os amigos, separar os adereços verdes, os trevos de três folhas e comemorar a programação especial.

CONFIRA 10 LOCAIS PARA COMEMORAR O ST. PATRICK'S DAY EM FORTALEZA

Legenda: Tradição ganhou o mundo e caiu no gosto do povo Foto: shutterstock

1. Bulls Beer House

O Bulls Beer House oferece uma programação especial para São Patrício nesta sexta-feira (17) e também no sábado (18). Veja os detalhes:

bandas ao vivo (couvert 20,00);

chope verde;

concurso de chope com premiação para os vencedores;

brindes exclusivos;

Jameson bomb em dobro a noite toda.

Endereço das unidades: Rua Gustavo Sampaio, 800 | Rua Coronel Jucá, 700.

2. Radar pub

Esta sexta vai ser cheia de animação no Radar pub para os amantes do St. Patrick’s Day. Veja a programação:

O tradicional chope verde;

Drinks temáticos;

Balde de cerveja compre 3 leve 4;

Shot time para a galera;

2h de tattoo free;

Flash tattoo a noite toda.

Atrações: The Mob, DJ Lorenzo, DJ Lari Cavalcante e DJ JR Vasconcelos

Endereço: Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles

3. Brewstone pub

É open bar de chope verde que está procurando? Na Brewstone pub, você pode tomar a bebida tradicional da festa à vontade, das 15h às 19h, neste sábado (18). O valor inicial é de R$ 95.

Atrações

Felipe Cazaux e Caike Falcão

The Fly, cover do U2

Endereço: Rua Marvin, 1060

4. Floresta bar

Saiu do trabalho e quer aquele happy hour de chope verde? O Floresta bar oferece 5 horas da mais pedida do St. Patrick’s Day na área interna do estabelecimento nesta sexta. Confira as atrações:

Tributo a PITTY com a Banda Anacrônico

Tributo a CPM22 e Detonautas com a banda Cão Véio

Tributo a Charlie Brown Jr. com a banda SK85

Endereço: Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota

5. The Bar pub

Dois dias de festa irão celebrar o St. Patrick’s no The Bar pub com drinks da sorte, atrações musicais, decoração temática e brindes.

Na sexta (17), a animação fica por conta de Gabi Dorato e Dj Pedro Alencar com música pop. Já no sábado (18), terá Especial Nirvana (Sliver), Especial Iron Maiden (Total Eclipse) e Dj Sub.

Endereço: Av. Lineu Machado, 1514. Jóquei Clube.

Legenda: O tradicional chope verde já conquistou o coração do público Foto: Shutterstock

6. Cervejaria Capitosa

Neste sábado (18), a partir das 16h, a Cervejaria Capitosa vai comemorar o St. Patrick’s Day com chope verde (Premium Lager), produzido exclusivamente para a festa, a preço promocional de R$ 6.



Também vai ter promoção "pague 300ml e beba 400ml" nos copos Eco de festas passadas da Capitosa (traga o seu ou compre por R$10,00 enquanto durar o estoque), além de sorteios e gincana dos duendes.

Endereço: Av. Recreio, 1210 - Lagoa Redonda

7. Cervejaria Turatti

O St. Patrick's Day, o chope verde e a magia da festa irlandesa estará nas 4 cervejarias do grupo Turatti, em Fortaleza.

Endereços: R. Ana Bilhar, 1178 - Varjota | Av. Ministro José Américo, 1321 - loja 01 - Cambeba e nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

8. Donkey Head Cervejaria

Os amantes da cerveja também têm outra opção de cervejaria para comemorar o St. Patricks Day na capital cearense. Neste sábado, a Donkey Head oferece 4 horas de open bar com quatro tipos de chopes, caneca exclusiva do evento, bandas ao vivo e a tradicional competição vira caneca. O ingresso da festa no primeiro lote custa R$ 90



Atrações: Banda Os Analógicos, Siberia 085, Jonio Anjos e Paulo Viana.

Endereço: R. Norvinda Píres, 42 - Aldeota

9. Hey Joe Food 'n' Bar

Sexta e sábado tem programação especial, chope verde e compre e ganhe no Hey Joe para entrar na vibe do St. Patricks Day.

Promoção:

compre duas 600 ml ou 355ml e leve três

compre quatro 355ml e leve seis ou + 1 caneca ou porta garrafa (enquanto durar o estoque)

Atrações

Sexta (17): Dj Hanna Pinheiro e Supernova

Sábado (18): Dj Cadu e Sis Jones

Endereço: R. Norvinda Píres, 32 - Aldeota

10. Gandaia club

A festa mais amada da Irlanda vai ganhar uma versão especial com muito pop e funk na Gandaia neste sábado com show da Superbanda e dos djs Thigas, Daniel Freire e Angel History.

Endereço: R. Dragão do Mar, 72 - Praia de Iracema.