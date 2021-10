Confiança melhora, mas consumidor ainda está cauteloso com gastos

Apesar do aumento, para a coordenadora das Sondagens do FGV Ibre, Viviane Seda, a melhora ainda não é sustentável .

O indicador, que varia de 0 a 200 fechou o mês em 76,3 pontos, ainda um cenário pessimista . A alta representa uma recuperação frente às quedas em setembro e agosto, puxada pelo Índice de Expectativas, que mede a confiança do consumidor brasileiro no futuro.

O subíndice teve aumento de 1,3 ponto, atingindo 82,4 pontos em outubro, influenciado pela melhora das perspectivas sobre a situação financeira familiar, com recuperação no mercado de trabalho.

O retorno da confiança do consumidor é um fator propulsor de consumo e mostra o quão seguro o consumidor se sente em relação à economia. Mesmo com a melhora em outubro frente a setembro, o índice se manteve negativo em médias móveis trimestrais, ao cair 2,0 pontos, para 77,8 pontos.

Nível de confiança baixo

Segundo ela, para que a confiança do consumidor de fato suba, é necessária uma melhora no mercado de trabalho, que deve ser guiada sobretudo pelos setores de serviços e comércio.

O setor de serviços está começando a se recuperar no último trimestre do ano, é o que contrata mais. Para que o mercado de trabalho melhore, é necessário melhoras no setor de serviços. Existe uma demanda represada, há uma expectativa muito grande, mas depende dos preços para que os consumidores se sintam mais seguros para comprar

Expectativas positivas

O anúncio do Auxílio Brasil deve ajudar a confiança dos consumidores, melhorando o índice para o final do ano. Viviane reitera, contudo, que essa expectativa não atinge as faixas de consumidores, apenas os de menor renda.

“Por outro lado, a gente tem no final do ano o avanço da vacinação possibilitando uma redução das medidas restritivas. Isso vai ajudar serviços e comércio a voltarem à plena capacidade, vai ajudar no mercado de trabalho. É uma perspectiva favorável que a gente tem para o final do ano que vai ter que ser equilibrada com a inflação, mas é mais favorável do que temos atualmente”, prevê.