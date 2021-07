Condomínios e restaurantes podem fazer eventos sociais? Veja o que diz o decreto

O retorno dos eventos sociais foi liberado no Ceará desde a última segunda-feira (26), no entanto, o decreto restringe a realização somente aos buffets. Logo, salões de festas de condomínios ou restaurantes não podem receber essas cerimônias, como aniversários, casamentos, chás, bodas e afins.

O texto do decreto, publicado no sábado (24), prevê a "liberação, em buffets, de eventos sociais mediante obediência às medidas previstas em protocolo divulgado pela Sesa".

Além disso, define que estão permitidas "as apresentações musicais nas áreas comuns de condomínios realizadas por, no máximo, dois profissionais, desde que seja essa uma iniciativa do próprio condomínio, não haja aglomerações ou contato entre moradores e sejam observadas todas as regras e protocolos de segurança".

Esses eventos nos buffets, só podem ser realizados com limite de capacidade de até 200 pessoas em ambientes abertos e até 100 em espaços fechados, bem como a comprovação de teste negativo ou imunização completa contra a Covid-19.

Protocolos de biossegurança

Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) divulgou um protocolo que deve ser seguido pelos organizadores. Entre as medidas, ficou definido o limite de até quatro pessoas por mesa e até oito para convidados residente na mesma casa.

O documento também permite quem no caso de casamento ou aniversário, os noivos e aniversariantes podem permanecer sem máscaras durante as fotografias. No entanto, proíbe espaços de dança.

Há ainda as normas básicas: uso obrigatório de máscara de todos os presentes (participantes, trabalhadores e artistas) e disponibilização de álcool gel e limpeza de materiais e superfícies.

Eventos testes

O decreto estadual de sábado também definiu a realização de eventos-teste para monitorar o comportamento das pessoas participantes em relação ao contágio durante duas semanas.

Para isso, serão promovidos 20 eventos em diferentes modalidades, como casamento, shows e congressos, em ambiente controlado e mediante testagem de participantes e equipe de produtores e organizadores.

Três desses eventos serão escolhidos para ter permissão de espaço de dança.

