Concessionária Renault Jangada oferta IPVA e 12 parcelas grátis na compra de veículos

O Dia do Cliente, comemorado no Brasil no dia 15 de setembro, tornou-se uma oportunidade para consumidores obterem descontos atrativos no comércio. Para celebrar a data, a concessionária Renault Jangada realiza neste sábado (16) o Super Sábado da Jangada Renault, das 8h às 15 horas.

"Se o mês é do cliente, então, nada mais justo que uma condição exclusiva para eles saírem de carro 0KM”, destaca Marlon Lima, diretor de vendas da concessionária, integrante do Grupo Carmais. No evento, os clientes terão condições especiais para aquisição de veículos novos. Quem fechar negócio no sábado recebe o IPVA grátis.

Aqueles que quiserem adquirir os modelos Kwid Zen 1.0 MT e Duster Intense Manual 1.6 terão uma vantagem ainda maior. Na compra desses modelos, os consumidores receberão gratuitamente as 12 primeiras parcelas do financiamento, conforme condições especificadas no site. “Ofertar as 12 primeiras parcelas grátis, além do IPVA grátis, é uma super condição que só teremos esse mês”, afirma Marlon Lima.

E para receber os clientes, a concessionária vai oferecer uma programação com direito a samba e feijoada para os clientes que comparecerem ao evento. “Quem deixar essa passar, vai se arrepender", arremata Marlon Lima.

Serviço:

Super Sábado da Jangada Renault

Data: 16/09

Horário: 08h às 15h

Endereço: Av. Júlio Ventura, 100 – Aldeota

Telefone: (85) 3306-8679

Whatsapp: +55 85 98150-0508

Instagram: @jangadarenaultce

Facebook: Jangada Renault

Site: jangadarenault.com.br