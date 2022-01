Companhias de cruzeiros estendem suspensão das operações no Brasil até 18 de fevereiro

Com operações já suspensas por conta da nova onda de Covid-19, impulsionada pela variante Ômicron, a Clia Brasil (Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros) e associados decidiram prorrogar a suspensão por mais 14 dias no Brasil, valendo até o próximo dia 18 de fevereiro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (31) por meio de um comunicado.

De acordo com a Clia, a decisão pretende "analisar a evolução do quadro epidemiológico do país e, também, de dar continuidade às discussões necessárias com as autoridades competentes nacionais, estaduais e municipais para a retomada da temporada".

No dia 20 de janeiro, foi publicada a Portaria Interministerial nº 666, que dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada no País. Uma delas estabelece que, para a retomada, todos os estados e municípios que recebem as embarcações devem estar de acordo com o retorno das operações.

Protocolos sanitários

No comunicado, a Associação apontou ainda que os protocolos sanitários para assegurar a não contaminação nos cruzeiros são rígidos e, para embarcar, passageiros e tripulantes devem estar o ciclo vacinal completo e apresentar teste negativo.

Além disso, a capacidade a bordo está reduzida e é obrigatório o uso de máscaras.

"A incidência de doenças graves é dramaticamente menor do que em terra, e as hospitalizações têm sido raras. De um total de aproximadamente 130 mil passageiros transportados, entre 5 de novembro e 3 de janeiro de 2021, cerca de 1.100 casos foram confirmados, o que representa menos de 1% do total das pessoas atendidas (incluindo hóspedes e tripulantes)".

