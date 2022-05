Companhias aéreas retomam serviço de bordo em voos domésticos neste domingo (22)

A partir deste domingo (22), as companhias aérea começam a retomar o serviço de alimentação a bordo em seus voos nacionais. As informações são do G1.

A retomada do serviço foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 12 de maio, em virtude do fim do estado de Emergência em Saúde Pública pela Covid-19 no Brasil.

Segundo a Gol, o atendimento ficará disponível no domingo nos voos que saem dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Em 1º de junho, ele será disponibilizado em voos com origem de Brasília e Rio de Janeiro.

A operação estará disponível em todos os voos domésticos da companhia a partir de 16 de junho. A Azul anunciou que seu serviço de bordo também será retomado no domingo, e sem custo adicional.

Já a Latam anunciou a retomada da oferta de snacks e bebidas gratuitamente em voos domésticos a partir de 1º de junho. A empresa planeja operar 542 voos domésticos por dia neste mês.

Uso de máscaras permanece

Apesar da flexibilização, a Anvisa manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e áreas restritas dos aeroportos do país.

A agência orientou que o atendimento do serviço de bordo seja o mais breve possível para não prejudicar significativamente o uso de máscaras pelos passageiros.

"Recomenda, também, que todos os resíduos sólidos gerados pelo serviço de bordo sejam recolhidos o mais breve possível, sendo que especial atenção deve ser dada aos objetos que possam ter tido contato direto ou indireto com a boca do viajante, como copos, pratos, garfos e outros", disse a Anvisa, em nota.