Como será o funcionamento dos bancos nesta quinta (21) e sexta-feira (22)

O horário de funcionamento das agências bancárias do País sofre alteração nesta quinta-feira (21), feriado nacional de Dia de Tiradentes. As unidades bancária fecham neste dia, apenas as áreas de autoatendimento ficam disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento.

Contas de consumo de água, energia, telefone etc, além de carnês com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado, ou seja, sexta-feira (22), conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Ponto facultativo para servidores

Na terça-feira (19), o Governo Federal decretou a sexta-feira como ponto facultativo para os servidores federais, através de uma publicação no Diário Oficial da União (DOU). No entanto, a decisão não altera o funcionamento das instituições financeiras públicas que atuam no Ceará — Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste —, que abrem normalmente nesta data, conforme informaram ao Diário do Nordeste.

Segundo o advogado especialista em processo do trabalho, Daniel Aguiar, ponto facultativo é uma data liberada, geralmente, próximo a feriados. Nessa ocasião, por ser optativo, as instituições podem escolher se suspendem ou não o expediente no dia, já que elas não possuem uma obrigação de fazer essa dispensa.

Funcionamento dos bancos

Quinta-feira (21): fechado

Sexta-feira (15): funcionamento normal

Como usar os bancos no feriado?

A Febraban recomenda que na quinta-feira a população use os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

“Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico [call centers] estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário", declarou o diretor-adjunto de Serviços da organização, Walter Tadeu de Faria.

Outra alternativa é agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

