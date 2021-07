Como dar entrada no Seguro-Desemprego em 2021

Para calcular o valor das parcelas do trabalhador formal, é considerada a média dos salários dos 3 meses anteriores à data da dispensa.

Para o pescador artesanal, empregado doméstico e o trabalhador resgatado, o valor é de 1 salário mínimo. O número de parcelas e seu respectivo valor são definidos pelo Ministério da Economia.

Como sacar o valor do Seguro-Desemprego?

O benefício será creditado automaticamente na conta informada no requerimento, seja na Caixa ou em outra Instituição Financeira. O saque deve ocorrer da forma habitual para o trabalhador.

Vale ressaltar que o crédito para outras instituições financeiras ocorrerá por meio de Transferência Eletrônica de Valores (TED).

Se você não tiver indicado conta para crédito do benefício quando do requerimento, será selecionada conta Caixa de forma automática, desde que a conta seja individual, sem autorização prévia.

O crédito em conta corrente ocorre apenas quando for indicada pelo trabalhador no ato do requerimento do benefício.

Além disso, o pagamento do benefício também pode ocorrer por meio de crédito em conta Poupança Social Digital, movimentado pelo Caixa Tem.

Empregado Doméstico pode receber Seguro-Desemprego?

Sim, além de atender os requisitos acima, é necessário:

Ter trabalhado, exclusivamente, como empregado doméstico, pelo período mínimo de 15 meses nos últimos 24 meses que antecederam a data de dispensa que deu origem ao requerimento do seguro-desemprego;

nos últimos 24 meses que antecederam a data de dispensa que deu origem ao requerimento do seguro-desemprego; Ter, no mínimo, 15 recolhimentos ao FGTS como empregado doméstico;

ao FGTS como empregado doméstico; Estar inscrito como Contribuinte Individual da Previdência Social e possuir, no mínimo, 15 contribuições ao INSS;

Pescador Artesanal pode receber Seguro-Desemprego?

Sim, além de atender os requisitos acima, é necessário: