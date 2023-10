Como as empresas estão investindo em ações ligadas à saúde mental dos funcionários? Entenda

A cada dia, as empresas estão ainda mais preocupadas com a saúde mental dos funcionários. Com crescentes afastamentos por questões como ansiedade, depressão e transtornos psíquicos e emocionais, as companhias têm adotado estratégias para garantir a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores.

Campanhas como a do 'Setembro Amarelo' buscam dar maior atenção para a saúde mental na vida pessoal e na profissional, destacando a importância da segurança psicológica dos funcionários.

A preocupação das empresas vai ao encontro das diretrizes do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), as companhias estão cada vez mais alinhadas também com as tendências do ESG (sigla para Ambiental, Social e Governamental).

E "Saúde Mental como Pilar ESG e de Direitos Humanos" é um dos temas a serem discutidos a partir desta quinta-feira (19) no Ceará, no Conexão ODS, que será realizado até o próximo sábado (21) no Complexo Beach Park, em Aquiraz. O evento é realizado pelo Pacto Global da ONU no Brasil em parceria com a Somos Um, organização sem fins lucrativos que existe para reduzir desigualdades sociais e criar oportunidades por meio de negócios de impacto.

Serão realizados uma série de debates e painéis para discutir as ações enquadradas no ESG. Dentre outras presenças confirmadas, estão o vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, Muhammad Yunus, e Raj Sisodia, cofundador do Instituto Capitalismo Consciente. Estarão em pauta descarbonização, justiça climática, investimentos de impacto, água e oceanos, além da saúde mental. O foco de todas as discussões remete a Agenda 2030.

O evento será fechado apenas para convidados, mas contará com cobertura completa dos veículos do Sistema Verdes Mares, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Diário do Nordeste.

SAÚDE MENTAL COMO POLÍTICA CORPORATIVA

Uma das empresas que adotou uma série de medidas em favor da saúde mental de seus colaboradores foi o Banco do Nordeste (BNB). Com os afastamentos por questões desse tipo se tornando uma constante, a instituição adotou uma série de medidas, abrangendo nos exames periódicos de funcionários avaliações relacionadas ao bem-estar emocional, além de atividades ocupacionais para além do trabalho, como argumenta Ana Teresa de Carvalho, diretora de administração do BNB.

“O banco possui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, cujo objetivo é proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais. O 'De Bem Com Você Mesmo' objetiva promover saúde mental no contexto laboral, orientando e dando os encaminhamentos necessários aos casos de sofrimento emocional, e busca, ainda, trabalhar a prevenção do adoecimento mental e a disseminação de conhecimentos sobre os transtornos dessa ordem. Outra ação foi a realização de capacitação em saúde emocional para Gestores, visando compreender características relacionadas à saúde mental e identificar estratégias que podem ser adotadas no ambiente de trabalho”, diz.

Há no mercado empresas especializadas no cuidado com a saúde mental de colaboradores de outras organizações. É o caso da Flow Desenvolvimento Integral, fundada por Adriana Bezerra, que atua como facilitadora nas companhias visando a melhoria da qualidade de vida dos funcionários.

“As empresas perdem US$ 8,8 trilhões por falta de produtividade no ambiente de trabalho, e uma parte dessa produtividade está relacionada, por exemplo, aos níveis de estresse. Nunca houve um nível de estresse tão alto nas organizações como agora”, apontou Adriana em entrevista à TV Verdes Mares. Os dados se referem ao State of the Global Workplace: 2023 Report, divulgado em julho pela Gallup. O número corresponde a 9% do PIB global.

Os efeitos com a adesão de práticas de maior cuidado com o bem-estar dos funcionários foram perceptíveis logo após a implementação no BNB. Ana Teresa destaca que as faltas por problemas relacionados a questões mentais caíram, assim como o aumento da produtividade por parte dos colaboradores nos últimos anos.

“Os resultados alcançados com a implementação das ações em saúde mental são percebidos na diminuição do absenteísmo relacionado ao adoecimento mental. Destaca-se, ainda, que o Programa “De Bem Com Você Mesmo” foi o alento para os empregados no período pandêmico. Para além de informações quantitativas, acrescenta-se, também, o bem-estar dos empregados e o engajamento com as atividades empresariais, gerando uma cultura de pertencimento”, declara.

No caso do Banco do Nordeste, Ana Teresa expõe que os programas voltados para a saúde mental dos colaboradores devem continuar em expansão, intensificando ações que vão além do amparo psicológico e abrangem uma gama de outras atividades.

“Destacamos a capacitação das lideranças de forma continuada para a compreensão sobre os sintomas, adoecimentos, afastamentos e retornos dos empregados por questões de ordem psíquicas e emocionais, fortalecimento da escuta psicológica para prevenção e tratamentos dos adoecimentos dos empregados, oferecimento de espaço para lives e discussões esclarecedoras acerca de portfólio sobre saúde mental e disponibilização de programas para os empregados vislumbrando bem-estar”, enumera.

MUDANÇAS CONCRETAS

Funcionária há 34 anos do banco, Ângela Tabosa percebeu que algo estava errado com a sua saúde mental em 2016. Devido a um problema profissional, ela passou a ter transtornos emocionais que desencadearam questões físicas de saúde, levando a colaboradora a realizar uma cirurgia.

O evento foi o estopim para denunciar que a saúde mental da funcionária não estava bem. Através do “De bem Com Você Mesmo”, Ângela passou a tratar melhor do bem-estar psíquico e emocional.

“(Me ajudou) me ouvindo, acolhendo, atuando e sendo atendida pelos profissionais da área de gestão de pessoas, tanto gestores como psicólogos, por meio do programa 'De Bem com Você Mesmo'. Posteriormente, recebi convites e soluções possíveis surgiram com o apoio de colegas gestores principais que me acolheram por conhecer o meu perfil de trabalho e de idoneidade”, explica.

O episódio não foi o primeiro. Em abril deste ano, Ângela voltou a sofrer com problemas relacionados à saúde mental, mas com o auxílio recebido pelo programa do banco, teve menor intensidade. Nos dois casos, a funcionária teve mudanças na rotina que foram decisivas para prolongar a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Ângela Tabosa Funcionária do BNB Ocorreram mudanças de local de trabalho e por conseguinte de gestores. Em 2016, foi mais traumático, em 2023, logo recebi apoio de gestores estratégicos e mudei de área, em 20 dias, em média. A busca pela realização profissional deve ser constante e crescente na vida de todos nós. As novas rotinas acontecem, naturalmente, a partir da adaptação aos valores e aos costumes das novas equipes que passamos a integrar, e o apoio médico profissional é fundamental nesse processo, nos possibilita escuta contínua com psicólogos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CONEXÃO ODS

19/10 | Quinta-feira

16h: Abertura do Evento

17h: Key Note Speaker: Capitalismo Consciente - Raj Sisodia (online)

17h30: Saúde Mental como Pilar ESG e de Direitos Humanos

18h30: Agenda Climática em Energia para uma Transição Justa

19h20: Entre Solos - Curadoria Pacto Global da ONU

19h40: Apresentação Desafio Inovação com Impacto

19h50: Show Marcos Lessa e Lorena Nunes

20/10 | Sexta-feira

08h30: Concentração e Visitas às Comunidades

14h30: Favela 3D – Mandando a pobreza para o Museu

15h: Ética e Integridade na Agenda ESG

15h50: Rede Muda Meu Mundo - O Poder da Conexão

16h: Economia Regenerativa

16h30: Key Note Speaker: Oportunidades para Inovação e construção do futuro saudável

17h: Justiça Climática - Raça e Gênero na Agenda 2030

18h: Key Note Speaker: Empresas e Impacto Positivo: como impulsionar uma agenda de inovação social?

18h30: Apresentação EDISCA

19h: Pocket Show Jorge Vercillo

19h30: Roda de Samba de Mulheres - Borogodó

21/10 | Sábado

08h55: Abertura Rezo Cacique

09h: Movimento +Água

09h50: Blue Keepers – Oceanos

10h: Investimentos de Impacto

11h30: Key Note Speaker

12h: Key Note Speaker: Caminhos para o Brasil dos Três Zeros

12h30: Pitches Desafio Inovação com Impacto

13h30: Mesa de Avaliação / Premiação Desafio Inovação com Impacto/ Encerramento

14h: Pocket Show Waldonys + Orquestra Sanfônica da Unifor

*Programação sujeita a alterações