Como a alta dos juros americanos afeta as exportações cearenses?

O banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (FED), tenta conter a maior inflação dos últimos 40 anos com a elevação dos juros. A situação que afeta a maior economia do mundo tem impacto negativo global. No Brasil, dentre os efeitos, está a redução das exportações, com repercussão também no Ceará.

Nessa quarta-feira (27), o órgão anunciou o aumento da taxa em 0,75 ponto percentual, passando do intervalo de 1,5% a 1,75% ao ano para 2,25% a 2,5%.

O mestre em economia e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado (Corecon-CE), Eldair Melo, explica que o declínio das exportações pode ocorrer em razão do esfriamento da atividade econômica.

“Com a taxa de juros dos EUA elevada, o investidor pode sair dos países emergentes e investir naqueles de menor risco. Haverá uma desaceleração da economia mundial e as pessoas passarão a consumir menos. Nesse contexto, reduzirão as commodities e, consequentemente, as exportações brasileiras”, enumera.

Segundo o especialista, contudo, as consequências no mercado cearense “serão suaves”. “A nossa principal pauta de exportação é o ferro, seguido de calçados. Devemos ter uma redução desses produtos enviados para o mundo, mas não como os estados exportadores de commodities”, exemplifica

“Mas, apesar dessa queda, não creio que isso terá efeito significativo sobre a renda e os empregos no Ceará”, pondera.

Nos Estados Unidos, a alta generalizada é ocasionada pelos preços dos combustíveis e dos alimentos, pressionados pela pandemia de Covid-19 e pela guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Entretanto, aponta o economista, o cenário de juros altos nos EUA pode provocar efeito local reverso, com a contenção da inflação brasileira.

Veja os cinco principais produtos exportados pelo Ceará em 2022*:

Ferro fundido, ferro e aço: US$ 707.256.185; Calçados, polainas e artefatos semelhantes: US$ 156.397.364; Combustíveis minerais, óleos minerais e destilados: US$ 73.857.278; Frutas, cascas de frutos cítricos e de melões: US$ 62.388.126; Gorduras e óleos animais ou vegetais: US$ 33.232.431.

*Dados da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

Quando os impactos serão sentidos no Ceará?

Segundo mestre em economia e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado (Corecon-CE), Eldair Melo, essas consequências não são imediatadas e podem ser revertidas.

“Não há um estudo que mostre quanto tempo demora para chegar o impacto, mas, quando o Banco Central decide elevar as taxas de juros, por exemplo, leva cerca de oito meses. Como estão vivendo uma recessão mundial, acredito que demore cerca de seis meses, mas isso poderá ser reduzido se políticas públicas forem implementadas”, esclarece.

O economista observa que dependerá de quem assumir o Palácio do Planalto adotar “medidas anticíclicas” que diminuam esses efeitos, como investimentos em modais logísticos, dentre outros. Ele pondera, contudo, que o Brasil e o Ceará importam combustível.

“Se observamos nossa pauta de importações, nosso principal produto são os combustíveis minerais. Então, podemos ter a elevação de preço desses produtos, caso essas medidas não sejam tomadas”, finaliza.

Veja os cinco principais produtos importados pelo Ceará em 2022*:

Combustíveis minerais, óleos minerais e destilados: US$ 1.479.663.192; Produtos químicos orgânicos: US$ 261.778.117; Máquinas, aparelhos, materiais elétricos e suas partes: US$ 203.741.486; Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos: US$ 201.151.796; Cereais: US$ 172.322.126.

