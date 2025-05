Comitiva cearense vai à China negociar com Huawei entrada no data center da Casa dos Ventos

Uma comitiva de empresários e lideranças brasileiras irá à China no próximo mês de junho para tentar a vinda de empresas asiáticas para os hubs de tecnologia do país. Entre as negociações, está a instalação da Huawei no data center da Casa dos Ventos, a ser construído no Complexo Industrial e Portuário do Porto do Pecém (Cipp).

As informações foram dadas em primeira mão para o Diário do Nordeste pelo deputado federal cearense Danilo Forte (União Brasil). Ele participou, na tarde desta sexta-feira (23), do Ceará Tech Hub.

O evento, organizado pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), tinha como proposta discutir os impactos estratégicos, econômicos e tecnológicos da implantação de data centers no Ceará, colocando o estado no centro da transformação digital nacional.

Forte foi convidado para fazer parte da comitiva e diz ter aceitado o convite. Ele afirma, porém, não saber quem são os outros entes que participariam da iniciativa que visa, ainda conforme o deputado, visitar outras empresas que possam se instalar em data centers aqui no estado.

"Não está definido ainda quem vai 100%, mas eu fui convidado", resumiu.

O que é a Huawei?

A Huawei é uma empresa chinesa de tecnologia, com foco em telecomunicações, redes e dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, smartwatches e outros produtos de consumo. É uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo e uma das líderes na produção de equipamentos de rede e soluções de TI.

Dona do Tiktok também é confirmada para o empreendimento

Segundo informações repassadas por fontes à agência de notícias Reuters, a ByteDance (controladora, dentre outros empreendimentos, da rede social TikTok) está prevendo realizar um "alto investimento em um data center em território brasileiro". Por conta dos detalhes repassados, tudo indica que seja no empreendimento que ficaria no Cipp.

Questionado sobre quais outras empresas seriam visitadas nessa iniciativa de captação brasileira, o deputado federal não revela nomes, mas se coloca à disposição para "todas aquelas que quiserem vir e que a gente puder ajudar".

Legenda: Data Center da Casa dos Ventos no Ceará pode contar com dona do TikTok, a ByteDance, como cliente Foto: Tatiana Fortes/Governo do Ceará e Shutterstock

Como seria a operação do data center da Casa dos Ventos?

Ainda segundo Danilo Forte, é preciso deixar claro que a estrutura do data center é da Casa dos Ventos e já havia sido anunciada no ano passado, com investimento de R$ 55 bilhões. Sobre esse assunto, em outra oportunidade, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que as obras do negócio privado iniciam ainda neste ano.

No local, tanto a Huawei como a ByteDance estariam sendo prospectadas para se instalarem como clientes do centro de processamento de dados da Casa do Ventos.

"A Casa dos Ventos faz a instalação, coloca a energia dentro e a parte de equipamentos, pode ser a Google, pode ser a Meta, pode ser qualquer empresa, ela coloca os equipamentos e faz as operações. É isso", explica o deputado.

Ainda conforme ele, os contratos que estariam sendo negociados são com período de 30 anos.