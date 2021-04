Comitê deve se reunir nesta sexta (23) para definir novas medidas do decreto estadual

O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Ceará deve se reunir nesta sexta-feira (23) para definir as regras do novo decreto do Governo do Estado, que deve ser divulgado até o próximo domingo (25).

O último decreto foi prorrogado até o dia 25 com medidas que flexibilizaram o funcionamento do comércio e serviços durante a semana, com limitação de horário e de capacidade. No fim de semana, segue o isolamento social rígido.

Além disso, foi estabelecido o toque de recolher diariamente de 20h às 5h.

Expectativa

A expectativa, conforme o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, é de que haja mais flexibilização a partir de segunda-feira (26).

Uma reunião foi realizada nessa quinta-feira (22) com o Governo do Estado para alinhar as demandas. "Queremos abrir mais no horário noturno e nos fins de semana. Além disso, queremos a reabertura das barracas de praia, que têm sofrido bastante com a pandemia", relata Righetto.

Segundo o presidente da Abrasel, o setor apurou 60% a menos quando comparado com a retomada de julho de 2020. "Isso mostra não só a destruição do nosso segmento, mas que a economia parou de girar. Todas as previsões ruins que tínhamos, aconteceram".

O que permanece proibido de funcionar

Academias

Espaços coletivos em condomínios

Parques aquáticos

Barracas de praia

Cinemas

Museus e teatros, públicos ou privados

Atividades liberadas no Ceará

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Supermercados/congêneres;

Indústria;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Funerárias

Veja os detalhes do decreto

O Ceará continuará em isolamento social, com toque de recolher todos os dias das 20h às 5h;



Comércio de ruas e serviços, como restaurantes*, funcionarão das 10h às 16h, com 25% de capacidade de atendimento;



Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionarão das 12h às 18h, com limitação de 25% da capacidade;



Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h (no decreto anterior, o segmento podia começar atividades às 8h);



Isolamento social rígido, o lockdown, será mantido nos fins de semana, funcionando apenas as atividades essenciais;

Na educação, o ensino infantil, que estava liberado até os 3 anos, será ampliado, permitindo atividades presenciais para crianças de 4 e 5 anos, além do 1º e 2º ano do ensino fundamental, com 35% da capacidade;



Igrejas estarão autorizadas a receber no máximo 10% da sua capacidade. e segue valendo recomendação para que celebrações sejam virtuais;