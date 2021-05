Com vacinação, setor de franquias no Ceará mira crescimento em 2021 após queda no ano passado

Com o avanço da pandemia e seus impactos econômicos, o faturamento das franquias no Ceará totalizou R$ 3,38 bilhões em 2020, uma queda de 6,9% na comparação com os R$ 3,63 bilhões que o setor faturou em 2019. A vacinação em curso, porém, pavimenta um horizonte mais positivo em relação aos resultados de 2021. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

E se a 'omnicanalidade' - presença linear em canais digitais e físicos - já era uma tendência forte para os negócios, dentro ou fora do franchising, agora mais ainda as empresas devem incorporar o conceito para se sobressaírem ao mundo pós-pandemia, na avaliação de diretor regional Nordeste da ABF, Cândido Espinheira.

“As pessoas continuam buscando os relacionamentos físicos, mas elas querem ter contato independentemente do canal de venda. Elas querem o e-commerce, querem o porta a porta. Querem todos os canais. A omnicanalidade é o desafio constante”, pontua Espinheira. Ele avalia que essa busca, tanto de empresas como dos próprios consumidores, foi catalisada pelo isolamento.

Além disso, o momento de inflexão econômica é considerado interessante para a negociação de espaços físicos diante da alta vacância em shoppings e estabelecimentos de rua.

Cândido Espinheira Diretor regional da ABF “É um momento interessante para fazer negociação de custo-ocupação por conta da vacância. Momentos de economia fragilizada representam oportunidade de negociação. Muitos desses pontos em shoppings e nas lojas de rua estão com custo melhor na comparação com os preços de dois anos atrás.”

Já em número de unidades não houve redução tão expressiva entre 2019, período pré-pandemia do coronavírus, e 2020. De acordo com os números da ABF, haviam 3.492 unidades no Estado. Em 2020, 3.471 - queda de 0,6% - com o fechamento de 21 franquias.

Já os empregos no setor apresentaram uma queda mais expressiva, revelando os impactos do avanço do vírus no Estado. O setor era responsável por gerar 29.202 empregos em 2019, mas no ano de 2020 o número caiu para 27.532, retração de 5,7%.

Comunicação e informática em destaque

O faturamento do setor de franquias caiu em quase todos os segmentos entre 2019 e 2020. Foram observadas variações positivas em três, com destaque para o de comunicação, informática e eletrônicos, impulsionado pelo avanço do trabalho remoto. O crescimento foi de 19,6%.

Saúde, beleza e bem estar e serviços automotivos completam o ranking de variações positivas no faturamento, com alta de 9,7% e 6,1%, respectivamente. A queda de faturamento mais expressiva foi observada entre as franquias ligadas ao entretenimento e ao lazer (41,5%), atividades que normalmente provocam aglomerações.

O segmento de entretenimento e lazer também foi o que mais demitiu entre 2019 e 2020. Enquanto as franquias do ramo empregavam diretamente 295 pessoas no Ceará em 2019, no ano de 2020 esse número passou para 205. A queda chega a 30,5%.

Resultado no Nordeste

As franquias no Nordeste faturaram em 2020 R$ 24,07 bilhões, queda de 6,5% na comparação com o faturamento de 2019 (R$ 25,7 bilhões). Em número de unidades, o setor contabilizou 24,2 mil no ano passado, redução de 1,5% em relação às 24,5 mil unidades em 2019.

