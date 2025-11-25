Com Timemania pagando R$ 51,5 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 51,5 milhões nesta terça-feira (25), com a Timemania. O valor sai para quem acertar as sete dezenas.

Outro jogo que pode valer a pena apostar é a Mega-Sena, que paga até R$ 18 milhões nesta noite, a partir das 21 horas.

Outras chances de ficar milionário

A Quina também está na agenda e pode pagar até R$ 6,8 milhões ao sortudo que indicar corretamente os cinco números sorteados.

Já o concurso da Lotofácil sorteia R$ 1,8 milhão.

A Dia de Sorte é a loteria que pode pagar o menor valor: R$ 150 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (25/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 51,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 18 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 6,8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte 150 mil Acertar as sete dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

