Com Selic em 5,25% ao ano, Inter congela taxa de financiamento imobiliário

Qual a melhor taxa de juros para quem quer financiar a casa própria? Para responder a essa pergunta é preciso saber que a Selic, a taxa básica de juros da economia, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, influencia todas as operações de crédito do mercado, incluindo o financiamento imobiliário. Com a subida da Selic para 5,25% ao ano e a tendência de crescimento até o final de 2021, quem deseja financiar a casa própria deve estar atento às oportunidades de economizar neste tipo de operação e encontrar as melhores taxas de financiamento imobiliário.

Pensando nesse público, o Inter resolveu congelar as tarifas até o fim do mês de agosto, oferecendo taxas partir de 7,0% a.a. + TR com até 360 meses para pagamento. Válido tanto para imóveis residenciais, como comerciais, podendo ser financiado até 70% do bem, seja ele novo ou usado.

“É muito importante que se leve em conta que as taxas no mercado de uma forma geral têm uma tendência de crescimento, ou seja, quem quer financiar o imóvel não é bom esperar”, avalia Vinícius Penido, Gerente Executivo Comercial. “A maioria dos bancos já anunciou esse aumento. Nós fomos o único banco a congelar a taxa esse mês”, destaca.

A oportunidade se configura em um momento de aquecimento do mercado imobiliário, favorecido pela queda da Selic no último ano. “O setor imobiliário foi um dos setores que mais se recuperou da crise causada pela pandemia da Covid-19. Só no primeiro trimestre deste ano, o mercado já apresentou um crescimento de 113% comparado ao mesmo período do ano anterior”, analisa Vinícius Penido. “Nós aqui do Inter continuamos muito otimistas e com boas expectativas de aumento da demanda”, afirma o gestor.

Processo descomplicado

Com processo de análise de crédito 100% on-line, podendo ser pelo aplicativo ou pelo site do banco, o Inter oferece vantagens como diluir o valor das taxas obrigatórias nas parcelas, não exigir contratação de outros produtos financeiros e possuir uma análise de crédito flexível, permitindo que se componha a renda com pessoas que não necessariamente tenham grau de parentesco.

Para o gerente, ao simplificar o processo como um todo, o consumidor acaba reduzindo custos no financiamento. “Muitas vezes, além de desperdiçar o tempo dele, quando o financiamento é burocrático, acaba trazendo custos desnecessários. Aqui no Inter, a gente tem um processo de análise 100% on-line, ou seja, o cliente não precisa perder tempo em ir às agências bancárias”, ilustra.

Isso beneficia inclusive quem já está financiando imóvel por outra instituição financeira e deseja fazer a portabilidade para o Inter. No site do banco é possível fazer a simulação do financiamento, com e sem portabilidade. Basta informar dados como tipo, categoria e valor do imóvel, taxa de juros e data de nascimento. “Se a pessoa demonstrar que tem o interesse, aí sim vai ser solicitado a documentação para que seja feita a análise de crédito”, explica Vinícius Penido.

Passo a passo

A análise de crédito começa com o envio de uma documentação que inclui RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e de renda. “A partir desse momento que a documentação é recebida, a gente envia para análise de crédito. Se for através do nosso aplicativo vai cair dentro daquele processo que é 100% digital. Com grande velocidade, a gente tem um retorno e avança para a formalização. Com um fluxo simples e eficaz, certamente temos a análise e a aprovação de crédito mais rápida no mercado”, destaca o gestor.

Serviço

Financiamento Imobiliário Banco Inter com taxas reduzidas até o final de agosto

Simulação do financiamento:

https://www.bancointer.com.br/financ-imob/

Mais informações pelo telefone 3003-4070.

