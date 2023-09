Com seleção de carros a preço de custo, Super Feirão Carmais começa amanhã (22)

Com o objetivo de facilitar o acesso para quem busca realizar o sonho de adquirir um veículo ou trocar de carro, a Carmais realiza mais uma edição do Super Feirão Carmais Seminovos. A partir desta sexta-feira (22), até sábado (23), os clientes encontrarão condições especiais, das 8h às 18 horas, na concessionária localizada na Av. Barão de Studart, 1846-B.

Durante os dois dias de evento, três condições exclusivas estarão disponíveis para os consumidores: carros a preço de custo; taxa 0,99% ou primeira parcela para 90 dias, para modelos a partir de 2018.

Além disso, os clientes terão entrada facilitada no cartão de crédito, em até 10x sem juros. Quem for prestigiar o evento no sábado, ainda será recepcionado com pagode e feijoada.

"Neste mês, preparamos três ofertas imperdíveis para o cliente escolher e fechar a melhor negociação. Além da taxa 0,99% ou primeira parcela para 90 dias, a novidade deste Super Feirão é que teremos também carros a preço de custo. Tenho certeza de que será um feirão incrível e quem vier fechará um bom negócio", afirma Rodrigo Gabrielli, Diretor Comercial de Veiculos Seminovos do Grupo Carmais.

Serviço

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846-B

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: +55 (85) 98126-3833