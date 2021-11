Com reestruturação, Ford mira em carros tecnológicos e eletrificados

A reestruturação da Ford na América do Sul, em busca de um modelo de negócios ágil e sustentável, colocou a concessionária Crasa, situada na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, como a única representante da marca no Estado. A mudança vem com novidades para o setor, mas não prejudica os clientes.

"Mesmo os clientes que compraram carros que saíram de linha, nós estamos atendendo, dando total assistência, disponibilidade de peças, garantia, tudo normal", assegura Lucas Rolim, diretor da concessionária.

De acordo com o representante, o foco da marca agora é o mercado de luxo, com carros mais tecnológicos e, futuramente, eletrificados. "Esse movimento foi pautado em uma estratégia global de focar em produtos, os quais a Ford tem maior domínio e foco em desenvolvimento, com maior rentabilidade para a marca", explica Lucas Rolim.

Outro fator que influenciou a mudança de estratégia foram as transformações no comportamento de consumo pós-pandemia. "A pandemia fez com que muita gente procurasse sair da cidade, buscasse lazer mais perto da natureza e, além disso, o modelo home-office permitiu que as pessoas saíssem do caos das cidades. Nossos carros atendem muito bem essa proposta, com veículos todo terreno, altamente versáteis e tecnológicos, propiciando uma aventura e experiências ainda mais inigualáveis", pontua o gestor.

O movimento da Ford no Brasil segue uma tendência que já se observa nos outros países, onde a fabricante investe na produção de carros elétricos. Recentemente, a Ford anunciou o investimento de US$ 11,4 bi na produção de automóveis eletrificados. A montadora espera que até 50% de seu volume global de veículos sejam totalmente elétricos até 2030.

No País, São Paulo já se prepara para viver essa nova realidade tecnológica. A Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive, aprovou o Projeto de Lei 1256/2019, que autoriza o governo a estabelecer uma política estadual de incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos. Além disso, o projeto define que São Paulo tenha até 2035 para substituir 90% da sua frota por veículos de propulsão elétrica.

Padrão Ford

A Crasa foi a primeira concessionária Ford do Ceará e uma das primeiras do Brasil, com 67 anos de atuação no mercado. Com a reestruturação da marca, a concessionária foca em atender as expectativas dos novos clientes e manter a excelência no atendimento da clientela antiga.

"Nossa concessionária já está no último padrão Ford. As principais mudanças foram em treinamentos realizados pela Ford, com o intuito de aperfeiçoar os colaboradores a entender e saber lidar com um cliente do mercado premium. Além disso, fizemos diversas melhorias de produtividade na oficina para podermos atender um maior número de clientes", afirma Lucas Rolim.

Lançamentos

Além da confirmação da produção na nova geração da Ford Ranger, do lançamento da inédita família Bronco, da nova geração do Mustang Mach 1 e do utilitário Transit, a Ford planeja anunciar em breve novos modelos para o Brasil, incluindo um novo veículo híbrido plug-in, com expansão dos serviços conectados e introdução de novas tecnologias autônomas e de eletrificação.

“Queremos ser líder de vendas no segmento de picape média, com a melhor picape do mercado, consagrada como a melhor compra da Revista Quatro Rodas de 2021 e líder no segmento de SUV até 300 mil, com o lançamento Ford Bronco, também ganhador da melhor compra quatro rodas 2021”, destaca Lucas Rolim.

