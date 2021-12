Com produtos infantis mais caros em 2021, mães e pais procuram alternativas; veja dicas

Há pouco mais de um mês, uma fila enorme chamava a atenção de quem passou pelo cruzamento entre a Avenida Virgílio Távora e a Rua Eduardo Garcia, em Fortaleza.

Era a inauguração de uma loja especializada em produtos de bebês e itens de maternidade em geral, com um detalhe em especial: fraldas à venda por um valor bem abaixo do mercado para marcar o início das atividades da empresa no Estado.

O último ano foi marcado por uma alta generalizada nos preços de produtos e serviços e diante disso, qualquer oportunidade para economizar se torna ainda mais atraente.

Além disso, os produtos ligados ao universo infantil e à maternidade não sairiam ilesos do processo inflacionário: impactados pela flutuação do câmbio, brinquedos, roupas infantis, utensílios para bebês e fraldas ficaram mais caros em 2021.

O economista Ricardo Coimbra explica que parte significativa desses produtos são importados.

“Até se tem uma composição de produtos que são do mercado nacional, mas parte significativa desses itens, como mamadeiras, são importados, principalmente aqueles que sofreram mais com a elevação do câmbio vêm presenciando repasse de preço”.

“Eu acredito que a alta do câmbio tenha sido o fator mais determinante. Nesses produtos você tem poliéster, materiais advindos do plástico e esses itens tiveram alta de preço significativa, bem como os relacionados ao algodão, que também teve crescimento ao longo desses últimos meses”, pontua Coimbra.

Ele também avalia que, com a retomada das atividades econômicas e as pessoas voltando a sair, o segmento de roupas passa por um aumento de demanda.

“Você acaba tendo uma demanda maior pelos insumos na produção têxtil e calçadista. Como consequência, os produtos infantis acabam também sofrendo esse crescimento de demanda e isso reflete nos preços”, acrescenta.

Acompanhamento de preços

Essa pressão nos preços dos produtos também foi observada pela Thabata Uchoa. Ela é criadora da página no Instagram chamada Promofraldas, que divulga promoções de fraldas e de outros produtos relacionados aos bebês e ao público infantil no Ceará para mais de 103 mil seguidores. Thabata começou a acompanhar esse mercado em 2016.

“Eu sempre acompanho as fraldas, lenços umedecidos e leites (compostos lácteos, fórmulas). Busco sempre ficar de olho para ver o que realmente é promoção e vi que os leites aumentaram muito. Acho que pouco antes do começo da pandemia eu divulgava certo leite a R$ 17 na promoção. Hoje, promoção é ver a R$ 24”, detalha Thabata.

“Não parece uma diferença grande, mas se a gente pensar que um pacote de 800g não dá nem para um mês do bebê, no fim do mês o total desse aumento vai ser muito maior”.

Ela pontua que o mesmo pensamento vale para os pacotes de fraldas. “Eu divulgava promoção de R$ 22, R$ 23. Hoje eu divulgo promoção de R$ 29. Quando os pais colocam na conta do fim do mês, essa alta de R$ 6 vai para mais de R$ 100. E a população não teve aumento de salário, muita gente perdeu o emprego. São ‘pequenos aumentos’ que no fim do mês pesam muito para os pais”.

Pesquisar nunca é demais

Com cinco anos a par das flutuações nos preços dos produtos infantis, Thabata destaca que pesquisar é a dica principal.

“Se você não precisa daquele item com urgência, pesquise. Busque em sites, ligue para as lojas em Fortaleza. Evite comprar no impulso. Já vi, por exemplo, garrafinhas para crianças com diferença de R$ 30 entre uma loja e outra. Fale com amigas que são mães, entre em grupos de maternidade no WhatsApp e acompanhe as promoções no Instagram. Tem vários grupos voltados para isso”.

Legenda: Fraldas tiveram inflação de 5,4% em Fortaleza ao longo deste ano Foto: Shutterstock

Thabata também valoriza a economia que é possível fazer com desapegos, já que o crescimento do bebê e da criança faz com que normalmente as roupas deixem de caber em pouco tempo.

“Também há grupos para isso, não necessariamente é preciso comprar um novo. No Promofraldas mesmo o meu foco é a divulgação de ofertas, mas também ajudar quem está precisando desapegar ou quem quer comprar um desapego”, diz a criadora da página.

Pomadas mais caras

Além da pesquisa em sites, a funcionária pública Karina Gouveia, mãe da Liz, de um ano e três meses, também aponta que o chá de fraldas é uma excelente estratégia para economizar. “A gente passou muito tempo usando as fraldas que ganhamos no chá, então comecei a comprar há pouco tempo”, pontua.

Mas ela revela que não conseguiu fugir da alta nos preços dos sabonetes infantis. “Quando a Liz era recém-nascida, comprei uns a R$ 44. Hoje está quase R$ 60, isso se eu comprar pela internet. Na farmácia é quase R$ 70”.

“Também aumentou muito o preço da pomada. A que eu comprava era quase R$ 40 e hoje é R$ 45. De preferência, compro pela internet, até mesmo nos sites das farmácias consigo preços melhores”, detalha Karina.

‘Enxoval de conhecimento’

Se antes o gasto das famílias quando o assunto é a chegada do bebê era voltado para enxovais robustos, hoje ele também é redirecionado para a busca por informação.

Ao longo do último ano, profissionais destacam o crescimento na procura por cursos, presenciais e em formato online, sobre as mais diversas etapas desse processo: amamentação, primeiros cuidados com o bebê, introdução alimentar, enxoval, montagem da mala de maternidade, entre outros.

Além dos cursos, serviços de profissionais voltados para os cuidados na gestação, nascimento e pós-parto também são considerados importantíssimos por quem passou pela experiência. Para Karina, a doula e a fisioterapia pélvica foram essenciais.

“A fisioterapia pélvica é muito importante para prevenir uma laceração e para o corpo ir se recuperando no pós-parto, então isso valeu muito a pena. Se eu engravidar de novo, também terei outra vez uma doula”, frisa Karina Gouveia.

A doutora em Promoção da Saúde e sócia-proprietária da AMA Consultoria Materno Infantil, Mariana Gonçalves, explica que as mulheres estão investindo cada vez mais na saúde.

“Elas têm incorporado mais essa parte da informação, da saúde, da amamentação. Isso sem deixar de lado o quartinho arrumadinho. A gente sabe que há uma crise econômica, mas vemos relatos de pessoas preferindo a saúde em detrimento do enxoval”.

Ela lembra que, com a pandemia, criou um curso online para que as mães pudessem se preparar para a maternidade. “Vimos as pessoas buscando muito a informação e se preparando cada vez mais para a maternidade”.

Legenda: Mariana Gonçalves e a sócia, Sabrina Alapenha, prestam serviço de consultoria para auxiliar famílias com os bebês Foto: Arquivo pessoal

A preparação, além da busca por informação, também é financeira. “As mulheres estão tendo filhos mais tarde e elas se organizam bem financeiramente, colocam no enxoval que vão querer tudo, enfermeira, doula, todos os serviços que puderem ter”.

Também a par dos preços desses produtos, Mariana avalia que houve aumento, mas acredita que foi um dos setores que menos subiu.

“Outras áreas tiveram um aumento bem mais expressivo. As fraldas, por exemplo, fazendo uma boa pesquisa, dá para encontrar preços bons”.

Ela detalha que uma das principais mudanças percebidas entre suas clientes é a forma de fazer o enxoval. “Antes (da pandemia) muitas iam fazer enxoval fora do País”, diz.

“Hoje a gente também vê enxovais mais enxutos, as pessoas vão comprando na medida em que vão precisando”, destaca Mariana.

